«Газпром Арена» объявила об отказе проводить концерты Канье Уэста

«Газпром Арена» опубликовала новое заявление о концертах Канье Уэста.

Неделю назад «Зенит» анонсировал выступление на домашнем стадионе знаменитого американского рэпера 10 и 11 октября.

«В связи с участившимися обращениями в адрес «Газпром Арены» вокруг организации концерта Канье Уэста официально информируем: «Газпром Арена» не являлась и не является организатором данного мероприятия. Этим занималось московское концертное агентство Say Agency.

«Газпром Арена» никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия не подписывала. Такого договора нет. Соответственно концерт не может состояться на нашей площадке», – говорится в публикации.