Саутгейт ответил на вопрос о будущем в сборной Англии после поражения в финале Евро

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался по поводу будущего в национальной команде.

«Я думаю, что сейчас неподходящее время для принятия подобного решения. Планирую обсудить это с нужными людьми. Сейчас не время. Считаю, что Англия в очень хорошем положении в плане опыта и возраста команды. Большая часть этой команды будет присутствовать не только на ближайшем чемпионате мира, но и на следующем Евро», – отреагировал Саутгейт.

Англичанин Гарет Саутгейт проиграл второй финальный поединок на Евро подряд. На континентальном первенстве в Германии англичане Испании (1:2).

Специалист был утвержден рулевым английской команды в 2016 года. За этот период Гарет провел у руля сборной 102 поединка. В них Саутгейт сумел одержать 64 победы. Также на счету тренера 20 ничьих и 18 поражений.

Его трудовое соглашение с английской сборной действует до декабря 2024 года.

Англия была самой дорогой командой на прошедшем Евро. Состав Англии стоит больше 1,5 млрд. евро.

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