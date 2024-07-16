Губерниев ответил, кто более успешный тренер – Саутгейт или Лобановский

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев прокомментировал отставку главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

«Глобально пофиг, конечно, ушел – и хрен с ним. Но если серьезно, они же задачу не выполнили. Играют лучше с ним, если с точки зрения результата смотреть, но что-то постоянно идет не так. С таким составом англичане справедливо надеялись на что-то большее, чем финал. Поэтому Англии нужен тренер, который научит их играть в футбол.

Понимаете, Саутгейт добился на европейской арене больше, чем Валерий Лобановский, по результату. Они серебряные медалисты чемпионата Европы. Это достижение? Безусловно, да.

Поэтому Саутгейт – тренер хороший, у него свое видение. С мастеровитой клубной командой этот футбол может принести успех. Ну, если, конечно, он не будет записывать музыкальный альбом с Александрой Трусовой, тогда его спортивные дороги уведут совсем в другое место», – сказал Губерниев.