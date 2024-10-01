Джо Коул предложил «Манчестер Юнайтед» тренера на замену тен Хагу

Экс-футболист сборной Англии Джо Коул посоветовал «Манчестер Юнайтед» кандидатуру нового главного тренера.

«Самый очевидный вариант – это приглашение Гарета Саутгейта. Он ранее работал со [спортивным директором «МЮ»] Дэном Эшуортом в Футбольной ассоциации Англии.

И нынешняя ситуация мне очень напоминает то время, когда Гарет возглавил сборную Англии и ему пришлось стабилизировать обстановку.

Болельщики были недовольны, но ему удалось воодушевить их, и, возможно, приход Гарета будет удачным и своевременным решением», – сказал Коул.