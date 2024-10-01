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    • Джо Коул предложил «Манчестер Юнайтед» тренера на замену тен Хагу

    Джо Коул предложил «Манчестер Юнайтед» тренера на замену тен Хагу

    Экс-футболист сборной Англии Джо Коул посоветовал «Манчестер Юнайтед» кандидатуру нового главного тренера.

    «Самый очевидный вариант – это приглашение Гарета Саутгейта. Он ранее работал со [спортивным директором «МЮ»] Дэном Эшуортом в Футбольной ассоциации Англии.

    И нынешняя ситуация мне очень напоминает то время, когда Гарет возглавил сборную Англии и ему пришлось стабилизировать обстановку.

    Болельщики были недовольны, но ему удалось воодушевить их, и, возможно, приход Гарета будет удачным и своевременным решением», – сказал Коул.

    • «МЮ» идет на 13-м месте в таблице АПЛ с 7 очками в 6 турах.
    • С 2022 года команду возглавляет Эрик тен Хаг.
    • В случае увольнения клуб выплатит голландцу 17,5 млн фунтов компенсации.

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    Источник: Goal

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    01.10.2024 19:30
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1727801779
    Очевидный вариант,чтобы продолжить дело Тен Хага?
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    DeStar
    1727817689
    о да, приглашать на смену человека, который с лучшей командой англии звезд и топов сумел сделать гавно игру как у мю, да он даже похуже лысого будет
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    Oldtrafford83
    1727843568
    Джозеф, ты пьян, иди домой!!!
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