Стал известен размер компенсации тен Хагу в случае увольнения из «Манчестер Юнайтед»

Появились финансовые подробности возможного прекращения сотрудничества между «Манчестер Юнайтед» и Эриком тен Хагом.

Голландскому тренеру в случае увольнения полагается компенсация в размере 17,5 миллиона фунтов.

Если бы в клубе решили отправить в отставку тен Хана прошедшим летом, то неустойка была бы меньше – около 10 миллионов фунтов.