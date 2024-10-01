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    • Стал известен размер компенсации тен Хагу в случае увольнения из «Манчестер Юнайтед»

    Стал известен размер компенсации тен Хагу в случае увольнения из «Манчестер Юнайтед»

    Появились финансовые подробности возможного прекращения сотрудничества между «Манчестер Юнайтед» и Эриком тен Хагом.

    Голландскому тренеру в случае увольнения полагается компенсация в размере 17,5 миллиона фунтов.

    Если бы в клубе решили отправить в отставку тен Хана прошедшим летом, то неустойка была бы меньше – около 10 миллионов фунтов.

    • «МЮ» идет на 13-м месте в таблице АПЛ с 7 очками в 6 турах.
    • 54-летний тен Хаг возглавляет команду с 2022 года.
    • Его контракт с «Юнайтед» действует до лета 2026-го.

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    Источник: твиттер журналиста Goal Ричарда Мартина

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    01.10.2024 15:30
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    Комментарии (3)
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    acor94
    1727787652
    Почему менеджеры клубов не додумались ставить условия, при которых могут уволить тренера за отсутствие результатов. Пример : после 10 тура ниже 8 места? Уволить без компенсации. Да, первое время, такое вряд ли станет популярным, многие будут отказываться, но те кто не станут, зададут тренд и лет через 10, уверяю, все будут работать по такой схеме.
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    DMитрий
    1727799839
    Ну теперь понятно почему лысый ещё не на Аляске и несёт всякую пургу в СМИ о сильных сторонах его МЮ. Но чего-то не верится, что такая неустойка так просто прописалась в контракте.
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    Spartak_forv@
    1727802499
    Ну а что вы хотели за самого успешного тренера в АПЛ,после Гвардиолы)
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