Стал известен размер компенсации тен Хагу в случае увольнения из «Манчестер Юнайтед»

Появились финансовые подробности возможного прекращения сотрудничества между «Манчестер Юнайтед» и Эриком тен Хагом.
Голландскому тренеру в случае увольнения полагается компенсация в размере 17,5 миллиона фунтов.
Если бы в клубе решили отправить в отставку тен Хана прошедшим летом, то неустойка была бы меньше – около 10 миллионов фунтов.
- «МЮ» идет на 13-м месте в таблице АПЛ с 7 очками в 6 турах.
- 54-летний тен Хаг возглавляет команду с 2022 года.
- Его контракт с «Юнайтед» действует до лета 2026-го.