Саутгейт прокомментировал победу Англии над Швейцарией

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением по поводу победы над Швейцарией (1:1, 5-3 пен.) в 1/4 финала Евро-2024.
«Считаю, что ребята блестяще себя проявили. Это наш лучший матч на турнире. Мы доставили им много проблем, играя с мячом. У сборной Швейцарии очень хорошая команда, на них трудно оказывать давление, против них сложно обороняться. Нам снова пришлось отыгрываться, но мы продемонстрировали стойкость и характер.
Турнир не выиграть за счет одной лишь хорошей игры. Нужны и другие качества. Мы знали, что у нас есть преимущество в той части поля, где играл Букайо Сака. Порой хорошей игры недостаточно. Иногда нужно искать способы, прокладывать путь к победе. Сборная Испании хорошо показала это вчера. Я очень горжусь ребятами», – пояснил Саутгейт.
- Англия Гарета Саутгейта выбила с Евро Швейцарию. Англичане точнее били 11-метровые. Для команды матч получился очень тяжелым. Англичане проигрывали по ходу поединка. Дружину Саутгейта спас Букайо Сака, поразивший ворота швейцарцев красивым дальним ударом.
- Теперь английской сборной предстоит сыграть со сборной Нидерландов, которая переиграла Турцию (2:1).
- На Евро-2020 Англия сумела дойти до финала, завоевав серебряные медали континентального первенства. В решающем поединке англичане уступили Италии Роберто Манчини (1:1 2-3 пен.).
- В своей истории Англия никогда не выигрывала чемпионат Европы.
- Гарет Саутгейт тренирует Англию с 2016 года. У руля английской национальной команды специалист провел 100 поединков, в них он смог одержать 63 победы.