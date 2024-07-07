Саутгейт прокомментировал победу Англии над Швейцарией

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением по поводу победы над Швейцарией (1:1, 5-3 пен.) в 1/4 финала Евро-2024.

«Считаю, что ребята блестяще себя проявили. Это наш лучший матч на турнире. Мы доставили им много проблем, играя с мячом. У сборной Швейцарии очень хорошая команда, на них трудно оказывать давление, против них сложно обороняться. Нам снова пришлось отыгрываться, но мы продемонстрировали стойкость и характер.

Турнир не выиграть за счет одной лишь хорошей игры. Нужны и другие качества. Мы знали, что у нас есть преимущество в той части поля, где играл Букайо Сака. Порой хорошей игры недостаточно. Иногда нужно искать способы, прокладывать путь к победе. Сборная Испании хорошо показала это вчера. Я очень горжусь ребятами», – пояснил Саутгейт.