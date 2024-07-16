Аршавин прокомментировал отставку Саутгейта из сборной Англии

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин высказался об отставке главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

«Мне кажется, уже перед турниром стало известно, что он в любом случае уходит. Это должно было случиться. Он там уже три цикла и говорили: либо он уходит на высокой ноте, победив, либо все равно уходит, так как он сам признавался – ему тяжело психологически.

Думаю, если бы Саутгейт выиграл титул, его бы уговаривали остаться. Но этого не случилось», – сказал Аршавин.

В финале Евро-2024 Англия проиграла Испании (1:2).

Саутгейт возглавлял английской сборную с 2016 года.

Он вывел команду в 2 финала Евро подряд.

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