Футбольная ассоциация хочет сохранить Саутгейта в сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии хочет, чтобы Гарет Саутгейт остался на посту главного тренера команды независимо от результата финала чемпионата Европы-2024. По данным журналиста Фабрицио Романо, внутренние переговоры между сторонами уже состоялись.

Футбольная ассоциация подтвердила полное доверие к Саутгейту.