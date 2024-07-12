Футбольная ассоциация хочет сохранить Саутгейта в сборной Англии

Футбольная ассоциация Англии хочет, чтобы Гарет Саутгейт остался на посту главного тренера команды независимо от результата финала чемпионата Европы-2024. По данным журналиста Фабрицио Романо, внутренние переговоры между сторонами уже состоялись.
Футбольная ассоциация подтвердила полное доверие к Саутгейту.
- 14 июля Англия сыграет в финале Евро-2024 с Испанией в Берлине. Начало матча в 22:00 мск.
- 53-летний Саутгейт возглавляет сборную с сентября 2016 года.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X