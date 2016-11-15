Россия добилась победы над Румынией. Саутгейт возглавит Англию на постоянной основе. Дайджест событий дня

Гарет Саутгейт станет тренером сборной Англии на постоянной основе

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт после сегодняшнего товарищеского матча с Испанией официально возглавит «трех львов». Сообщается, что специалист получил от ФА предложение четырехлетнего контракта с зарплатой 1,5 миллиона фунтов стерлингов в год. При этом договор будет содержать пункт о возможности досрочного разрыва после завершения чемпионата мира-2018.

Лэмпард может получить должность в «Челси» по завершении карьеры

Руководство «Челси» готово предложить своей легенде Фрэнку Лэмпарду должность в структуре клуба. Вчера 38-летний хавбек объявил об уходе из «Нью-Йорк Сити» по завершении сезона в МЛС. Сообщается, что футболист может вернуться в стан синих в качестве тренера или посла.

Бубнов не верит, что Аргентина станет чемпионом мира с Месси

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов раскритиковал манеру игры лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Я видел, как Месси играет по-настоящему. Но как он сейчас играет в сборной? Он выходит на поле и большую часть времени стоит. Лео также играет и в «Барселоне». Неймар носится, несмотря, что его постоянно бьют. Немножко удивляет нынешняя манера игры Месси. Он великий игрок, в этом нет вопросов. Но аргентинец не участвует в прессинге. Думаю, такая манера игры не совсем идет на пользу команде. Такие футболисты уже являются потерей для общекомандной игры. А когда соперники равны, то такие действия футболистов могут вылиться в то, что произошло в последнем матче сборной Аргентины с Бразилией. Я считаю, что сейчас Месси играет хуже, чем раньше. Думаю, сборная Аргентины с таким Месси не станет чемпионом мира», – заявил Бубнов.

«Мы достигли дна». 5 причин падения сборной Аргентины

На матче Италия – Германия будут протестированы видеоповторы

Сегодняшний товарищеский матч между сборными Италии и Германии пройдет с использованием системы видеоповторов. За ключевыми моментами встречи будут следить два видеоассистента. В частности, система станет отслеживать правомерность назначения пенальти, вынесения карточек, взятия ворот. Однако судья матча не сможет просматривать повторы эпизодов игры.

Матч Италия-Германия пройдет в Милане. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:45 по московскому времени.

«Динамо» не будет участвовать в Кубке ФНЛ

В московском «Динамо» сообщили, что команда решила отказаться от участия в розыгрыше Кубка ФНЛ. На данный шаг клуб пошел по финансовым соображениям.

«Эвертон» готов платить Витселю три миллиона в год

«Эвертон» намерен зимой перехватить у «Ювентуса» полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Английский клуб готов платить бельгийцу почти три миллиона евро после вычета налогов, сообщает Федеральное агентство новостей. Ранее сам футболист не исключил, что окажется не в «Ювентусе», а в какой-нибудь другой команде.

ЦСКА и «СКА-Хабаровск» договорились о сотрудничестве

ЦСКА и «СКА-Хабаровск» заключили договор о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Детали подписанного документа при этом не разглашаются.

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Гол Оздоева на последней минуте принес России победу над Румынией

В товарищеском матче сборная России обыграла команду Румынии благодаря голу Магомеда Оздоева – 1:0.

1:0 – Оздоев, 90+3

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