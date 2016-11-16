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Судьи
Главный судья:
Артур Соареш Диаш (Порту)
Материалы

Италия - Германия

15.11.2016, Вторник, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Товарищеские матчи. Сборные Италия - Германия
Чемпионат Европы 2016
1/4 финала
2 июля, суббота 22:00 Германия 1:1
(6:5)п		 Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2016

29 марта, вторник 21:45 Германия 4:1 Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

15 ноября, пятница 23:45 Италия 1:1 Германия
Чемпионат Европы 2012
Групповой раунд, 1/2 финала
28 июня, четверг 22:45 Германия 1:2 Италия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

9 февраля, среда 22:45 Германия 1:1 Италия
Чемпионат мира 2006
1/2 финала
4 июля, вторник 23:00 Германия 0:2 Италия
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