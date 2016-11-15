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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Италия - Германия
Италия - Германия: обзор матча 15 ноября 2016
Италия
15.11.2016, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Германия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Италия - Германия
Замена
С. Дзадза
️️️️
Ч. Иммобиле
89'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Белотти
88'
84'
Желтая карточка
И. Гюндоган
70'
Замена
М. Гетце
️️️️
Ю. Вайгль
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Эдер
68'
61'
Желтая карточка
Д. Та
60'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Т. Мюллер
60'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Л. Горецка
Замена
Д. Астори
️️️️
А. Романьоли
46'
46'
Замена
Д. Та
️️️️
М. Хуммельс
Замена
Д. Доннарумма
️️️️
Д. Буффон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
13
Маттео Дармиан
ЛАЗ
6
Алессио Романьоли
ЦЗ
15
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ОП
18
Марко Пароло
ЦП
17
Эдер
ЛФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Германия
12
Бернд Лено
ВР
7
Янник Герхардт
ЛАЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
15
Юлиан Вайгль
ОП
19
Себастьян Руди
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
13
Томас Мюллер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
0
Давиде Астори
ЦЗ
3
Лука Антонелли
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
9
Никола Сансоне
ЛВ
21
Данило Катальди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
20
Федерико Бернардески
ПВ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
0
Леонардо Паволетти
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Сами Хедира
ЦП
11
Марио Гетце
АП
18
Макс Майер
АП
20
Серж Гнабри
ПВ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
4-2-1-3
1
Буффон
6
Романьоли
15
Ругани
19
Бонуччи
2
Дзаппакоста
13
Дармиан
16
Де Росси
18
Пароло
17
Эдер
9
Белотти
17
Иммобиле
3-4-2-1
12
Лено
2
Мустафи
5
Хуммельс
4
Хеведес
15
Вайгль
19
Руди
6
Киммих
7
Герхардт
21
Гюндоган
8
Горецка
13
Мюллер
1
Буффон
1
Доннарумма
1
Доннарумма
1
Буффон
6
Романьоли
0
Астори
0
Астори
6
Романьоли
9
Белотти
9
Сансоне
9
Сансоне
9
Белотти
17
Эдер
20
Бернардески
20
Бернардески
17
Эдер
17
Иммобиле
7
Дзадза
7
Дзадза
17
Иммобиле
5
Хуммельс
4
Та
4
Та
5
Хуммельс
15
Вайгль
11
Гетце
11
Гетце
15
Вайгль
8
Горецка
20
Гнабри
20
Гнабри
8
Горецка
13
Мюллер
9
Фолланд
9
Фолланд
13
Мюллер
Остались в запасе
Италия
Германия
14
Маттиа Перин
ВР
3
Лука Антонелли
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Данило Катальди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
0
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
3
Йонас Хектор
ЛЗ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Сами Хедира
ЦП
18
Макс Майер
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
14
Маттиа Перин
ВР
3
Лука Антонелли
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
21
Данило Катальди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
0
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
3
Йонас Хектор
ЛЗ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
6
Сами Хедира
ЦП
18
Макс Майер
АП
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Италия - Германия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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