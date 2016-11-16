Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Мы достигли дна». 5 причин падения сборной Аргентины


    5
    Голосов: 3
    16.11.2016 10:00
    Аргентина разгромила Колумбию, но не поправила свое ужасное положение. Чемпионат мира в России рискует остаться без Лео Месси. «Бомбардир» разбирается в причинах невнятного выступления «альбиселесте» в отборочной группе.

    «Мы достигли дна», – так Лионель Месси прокомментировал выступление своей команды в матче с Бразилией, закончившемся разгромным поражением «альбиселесте» – 0:3. Теперь аргентинцы рискуют не попасть на чемпионат мира. Попробуем разложить по полочкам, почему так происходит.

    1. Психологическое состояние

    Две проигранных Копы подряд – это вам не шутки (а ведь был еще финал прошлого чемпионата мира). Минувшим летом из сборной готов был уйти Месси, а с ним – Маскерано и Агуэро. Все эти колебания главных звезд команды не могут пойти ей на пользу. Похоже, осознав, что просто так не поехать в Россию у него не получится, Месси решил действовать окольным путем – сыграть в отборе настолько плохо, чтобы банально в Россию не попасть. Шутки шутками, но, если Бразилия зализала свои раны после 1:7 и снова выглядит боеспособной единицей, то об «альбиселесте» такого не скажешь.

    2. Подвешенная ситуация с тренером

    Слухи о возможном увольнении Эдгардо Баусы ходят не первый месяц. Игроки не могут быть уверены, что, приехав на очередной сбор национальный команды, они обнаружат у руля старого тренера. Поговаривают, что аргентинская федерация футбола мечтает пригласить Сампаоли, но тот, очевидно, ни за что не покинет нынешнюю «Севилью». Так или иначе, но кандидатура Баусы изначально выглядела недостаточно авторитетной, чтобы претворить аргентинскую россыпь звезд в монолитный коллектив.

    «Не нужно убеждать Месси выступать за сборную». Кто будет тренировать Аргентину

    3. Странный список

    Бауса продолжает упорно игнорировать Мауро Икарди, хотя тот результативен в «Интере». Многие аргентинские СМИ уверены: это Месси блокирует вызов Икарди из-за конфликта между Мауро и Макси Лопесом (Икарди увел у Лопеса жену с тремя детьми, а Месси с последним пересекались еще в «Барселоне»). Продолжает игнорировать Бауса и Эсекьеля Гарая, хотя совсем недавно он вызывал Мартина Демикелиса, чьи длиннющие патлы еще полвека назад пропахли нафталином. Если тренер действительно потакает желаниям Месси, то неудивительно, почему Аргентина проиграла вот уже три финала подряд, ведь подобные истории всплывали неоднократно. Например, применительно к Карлосу Тевесу, которого аргентинский капитан, подобно Икарди, якобы не хотел видеть рядом с собой в нападении.

    4. Зависимость от настроения Месси

    Если Лео выходит и забивает, то у команды Баусы все более-менее в порядке. Если нет – начинаются проблемы, и Игуаин, как обычно, не спасает. Последнюю победу до матча с Колумбией в отборочном цикле Аргентина одержала 2 сентября, и добыл ее лично Месси, забив единственный гол в ворота Уругвая. Возможно, он и просит не вызывать Икарди, но, когда хочет, готов тащить сборную в одиночку. Другое дело, что хочет этого Лео далеко не всегда – иначе бы не порывался уйти. Сборная для Лионеля – все равно что журналистская поденщина для великого писателя: можно постараться, если сильно попросят, но вообще – далеко не обязательно.

    5. Сильная отборочная группа

    В Южной Америке она сильная всегда – тут нет жеребьевки, каждый играет с каждым в два круга. Четыре команды выходят напрямую, пятая сыграет с представителем Океании, но входных билетов на Мундиаль все равно чудовищно мало. Есть Бразилия, есть Уругвай, прилично выступают Колумбия и Эквадор, не собираются сидеть дома и чилийцы – и это уже пять команд, не считая Перу и Парагвая, которые тоже способны откусить очки. Кроме того, в отличие от европейского отбора, в Южной Америке нет настоящих карликов вроде Сан-Марино. Да, наличествуют явные аутсайдеры (Венесуэла и Боливия), но выезд на высокогорье к боливийцам в любом случае непрост. Играй Аргентина в европейском отборе, тревожиться ей было бы не о чем, а вот в южноамериканском придется изрядно попотеть.

    Чемодан без ручки. Почему матчи сборных никому не нужны

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 16 ноября 2016, 11:45

      Жаль,такое поколение футболистов...и ничего...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 16 ноября 2016, 10:56

      Игуаин и Ди Мария в сборной вот главная беда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 16 ноября 2016, 10:54

      Статья - полнейший бред... автор решил поиграть в Шерлока Холмса... Авторы, вы что решили стать желтой газетенкой???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 16 ноября 2016, 08:49

      Аргентина оклемается ещё... приедут на ЧМ, как не приехать. "Невнятное выступление..." Их и таких хватит, чтобы укатать нашу сборную при случае.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Des79 16 ноября 2016, 05:12

      Если Аргентина на дне! Что тогда говорит о сборной России!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 15 ноября 2016, 19:44

      Хех...по заголовку подумал, что про россию написали... ан нет )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1649

      PassCSKA > iron_Savior 15 ноября 2016, 20:04

      Если Аргентина достигла дна, но ты мы уже с другой стороны земли наверно вылезли наружу)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1685

      Benifacto 15 ноября 2016, 17:08

      хз зачем Юва купила живота Игуанина, еще и за такое баблище, если только чтоб ослабить Наполи, ну посмотрим забьет он в серии А хотя бы 15 голов

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11