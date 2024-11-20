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    • Колумбийские болельщики высмеяли промах Кордобы в матче за сборную с помощью мемов

    Колумбийские болельщики высмеяли промах Кордобы в матче за сборную с помощью мемов

    Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба не смог поразить пустые ворота в одном из эпизодов домашнего матча отбора ЧМ-2026 с Эквадором (0:1).

    После игры Кордоба был переименован болельщиками в испанской Википедии. В графе в прозвище у футболиста появилась надпись el tronco sin piernas – туловище без ног. Далее в описании следует «является инвалидом и не забивает ни одного мяча». Позднее изменения были удалены.

    Колумбийские болельщики также высмеяли промах Кордобы в соцсетях, посвятив игроку множество мемов.

    • Кордоба вышел в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте.
    • Колумбиец занимает второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего чемпионата России с 8 голами.

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    Источник: Sports

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    20.11.2024 13:29
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    Комментарии (12)
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    Spartak_forv@
    1732099932
    Получается сравнивать футболистов с деревяшками это мировая тенденция,а не наша национальная особенность...
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    Бомбардиръ
    1732100077
    Стыдоба.
    Ответить
    Snek
    1732102507
    Странная у Колумбии сборная. Кордоба играл в немецких и испанских клубах и когда бы на пике своей формы, ни разу не призывался в сборную, как только он заиграл в РПЛ, его стали призывать в сборную. В Колумбии вообще не в курсе что в мире происходит и какой уровень у РПЛ? В общем я думаю там дело совсем в Кордобе, а бездарной колумбийской селекции.
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    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1732103697
    А в РПЛ лучший
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    PushkaStrashnaya
    1732103878
    Зато в Краснодаре чувствует себя хорошо, а не эти ваши Эквадоры.
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    PushkaStrashnaya
    1732104036
    Колумбии трудно будет на ЧМ-2026, потолок выход из группы, а вот в Краснодаре у Джона есть шанс завоевать золото.
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    PushkaStrashnaya
    1732104253
    Скорее тролли Колумбийские а не болельщики.
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    Max-Min-vkontakte
    1732106773
    Нуу, загубленные стопроцентные моменты и тут у него не редкость. Но при всëм при этом нап он качественный, наводит суету в защитных рядах соперника
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    FWSPM
    1732107214
    Да уж...надо понизить ему стоимость на трансфермаркт за это!
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