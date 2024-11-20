Колумбийские болельщики высмеяли промах Кордобы в матче за сборную с помощью мемов

Нападающий «Краснодара» и сборной Колумбии Джон Кордоба не смог поразить пустые ворота в одном из эпизодов домашнего матча отбора ЧМ-2026 с Эквадором (0:1).

После игры Кордоба был переименован болельщиками в испанской Википедии. В графе в прозвище у футболиста появилась надпись el tronco sin piernas – туловище без ног. Далее в описании следует «является инвалидом и не забивает ни одного мяча». Позднее изменения были удалены.

Колумбийские болельщики также высмеяли промах Кордобы в соцсетях, посвятив игроку множество мемов.

Кордоба вышел в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте.

Колумбиец занимает второе место в списке лучших бомбардиров нынешнего чемпионата России с 8 голами.

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