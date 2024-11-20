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    • Отбор ЧМ-2026. Аргентина победила Перу (1:0) и упрочила лидерство в южноамериканской квалификации

    Отбор ЧМ-2026. Аргентина победила Перу (1:0) и упрочила лидерство в южноамериканской квалификации

    В матче 12-го тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке сборная Аргентины в Буэнос-Айресе обыграла Перу со счетом 1:0.

    Единственный мяч забил Лаутаро Мартинес на 55-й минуте с передачи Лионеля Месси, который провел полный матч.

    Занимавшая вторую позицию в отборе Колумбия дома проиграла Эквадору (0:1).

    Форвард хозяев и «Краснодара» Джон Кордоба вышел в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте. Еще два игрока колумбийцев из РПЛ – Хорхе Карраскаль («Динамо») и Кевин Кастаньо («Краснодар») остались в запасе.

    В других матчах сборная Чили победила Венесуэлу (4:2), а Боливия сыграла вничью с Парагваем (2:2). Боливийский футболист «Акрона» Роберто Фернандес вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте. Защитник «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна провел полный матч.

    Аргентина лидирует в южноамериканском отборе с 25 очками после 12 матчей. Отрыв от вышедшего на вторую позицию Уругвая составляет 5 очков.

    Следом идут Эквадор (19 очков), Колумбия (19), Бразилия (18) и Парагвай (17). На седьмую строчку вышла Боливия с 13 баллами. Далее идут Венесуэла (12), Чили (9) и сборная Перу (7), опустившаяся на последнее место.

    На ЧМ напрямую попадут первые 6 команд из Южной Америки, а седьмая отправится в стыковые матчи.

    Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка. 12-й тур

    Аргентина – Перу – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мартинес, 55.

    Колумбия – Эквадор – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Валенсия, 7.

    Удаление: нет – Хинкапе, 34.

    Чили – Венесуэла – 4:2 (3:2)

    Голы: 0:1 – Саварино, 13; 1:1 – Варгас, 20; 1:2 – Рамирес, 22; 2:2 – Ринкон, 29 (автогол); 3:2 – Сепеда, 38; 4:2 – Сепеда, 47.

    Боливия – Парагвай – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вака, 15; 1:1 – Альмирон, 71; 2:1 – Терсерос, 80 (с пенальти); 2:2 – Энкисо, 90+1.

    Удаление: нет – Д.Гомес, 83.

    Календарь отбора ЧМ-2026

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2026

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.11.2024 08:00
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    Комментарии (1)
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    PushkaStrashnaya
    1732086067
    Лаутарыч спаситель Аргентины.
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