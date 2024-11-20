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    • Месси повторил рекорд по голевым передачам на уровне сборных

    Месси повторил рекорд по голевым передачам на уровне сборных

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал голевой пас на Лаутаро Мартинеса на 55-й минуте отборочного матча ЧМ-2026 с Перу (1:0). Это позволило ему повторить рекорд по количеству передач в составе сборных.

    На счету Месси стало 58 ассистов в национальной команде. Столько же голевых пасов сделал Лэндон Донован в составе сборной США.

    • В текущем отборочном турнире Месси провел 9 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 передачи.
    • Аргентина лидирует в южноамериканской квалификации с 25 очками после 12 игр.

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    Источник: Sports

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    20.11.2024 08:33
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