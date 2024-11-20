Месси повторил рекорд по голевым передачам на уровне сборных

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал голевой пас на Лаутаро Мартинеса на 55-й минуте отборочного матча ЧМ-2026 с Перу (1:0). Это позволило ему повторить рекорд по количеству передач в составе сборных.

На счету Месси стало 58 ассистов в национальной команде. Столько же голевых пасов сделал Лэндон Донован в составе сборной США.

В текущем отборочном турнире Месси провел 9 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 3 передачи.

Аргентина лидирует в южноамериканской квалификации с 25 очками после 12 игр.

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