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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Колумбия - Эквадор
Колумбия - Эквадор: обзор матча 20 ноября 2024
Колумбия
20.11.2024, среда, 02:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур
0 : 1
Завершен
Эквадор
7'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колумбия - Эквадор
Желтая карточка
Д. Лукуми
90'
+5
Замена
К. Андрес Гомес
️️️️
Й. Мохика
90'
+3
90'
+2
Замена
Д. Меркадо
️️️️
П. Эступиньян
Замена
Р. Борре
️️️️
Д. Кордоба
86'
85'
Желтая карточка
М. Кайседо
79'
Замена
К. Родригес
️️️️
Г. Плата
Желтая карточка
Д. Дуран
73'
Желтая карточка
Х. Портилья
60'
60'
Замена
Д. Чавес
️️️️
А. Минда
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
Р. Риос
59'
Замена
Д. Дуран
️️️️
Д. Ариас
59'
54'
Желтая карточка
К. Груэсо
46'
Замена
К. Груэсо
️️️️
Э. Валенсия
46'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
П. Вите
34'
Красная карточка
П. Хинкапе
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Валенсия
Пас отдал
А. Франко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
ЛВ
15
Хуан Портилья
ЦП
6
Ричард Риос
ЦП
10
Хамес Родригес
(К)
АП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
6
Вильям Пачо
(К)
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
21
Алан Франко
ЦП
15
Педро Вите
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
14
Алан Минда
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
8
Хорхе Карраскаль
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
14
Джон Дуран
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Эквадор
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
3
Джоаннер Чавес
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
11
Keny Arroyo
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
13
Кендри Паес
АП
18
Джон Меркадо
ПВ
11
Кевин Родригес
ЦФ
4-2-3-1
12
Варгас
17
Мохика
3
Лукуми
23
Санчес
2
Муньос
15
Портилья
6
Риос
7
Диас
10
Родригес
10
Ариас
9
Кордоба
4-1-2-2-1
1
Галиндес
4
Ордоньес
6
Пачо
3
Хинкапе
7
Эступиньян
23
Кайседо
21
Франко
15
Вите
14
Минда
19
Плата
13
Валенсия
6
Риос
20
Кинтеро
20
Кинтеро
6
Риос
17
Мохика
26
Гомес
26
Гомес
17
Мохика
10
Ариас
14
Дуран
14
Дуран
10
Ариас
9
Кордоба
19
Борре
19
Борре
9
Кордоба
14
Минда
3
Чавес
3
Чавес
14
Минда
15
Вите
2
Торрес
2
Торрес
15
Вите
13
Валенсия
8
Груэсо
8
Груэсо
13
Валенсия
7
Эступиньян
18
Меркадо
18
Меркадо
7
Эступиньян
19
Плата
11
Родригес
11
Родригес
19
Плата
Остались в запасе
Колумбия
Эквадор
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
8
Хорхе Карраскаль
АП
Главный тренер
Нестор Лоренцо
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
11
Keny Arroyo
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
13
Кендри Паес
АП
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
24
Альваро Монтеро
ВР
1
Давид Оспина
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
8
Хорхе Карраскаль
АП
Остались в запасе
12
Мойзес Рамирес
ВР
22
Гонсало Валье
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
11
Keny Arroyo
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
13
Кендри Паес
АП
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Колумбия - Эквадор
3
1
2
Всего ударов по воротам
25
4
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
11
Офсайды
5
0
Количество передач
523
278
Сейвы
0
7
Точность передач %
88
74
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
18
3
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Посещаемость:
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