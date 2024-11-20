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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Аргентина - Перу
Аргентина - Перу: обзор матча 20 ноября 2024
Аргентина
20.11.2024, среда, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур
1 : 0
Завершен
Перу
55'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аргентина - Перу
Замена
Л. Паредес
️️️️
А. Мак Аллистер
90'
Замена
Ф. Медина
️️️️
Л. Балерди
90'
88'
Желтая карточка
К. Самбрано
86'
Замена
П. Киспе
️️️️
С. Пенья
86'
Замена
J. Rivera
️️️️
Э. Поло
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Р. Де Пауль
81'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Л. Мартинес
81'
Замена
Н. Перес
️️️️
Г. Монтиэль
76'
73'
Замена
Б. Рейна
️️️️
О. Сонне
73'
Замена
Э. Флорес
️️️️
А. Валера
64'
Замена
Д. Лападула
️️️️
Х. Паоло Герреро
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Л. Месси
55'
44'
Желтая карточка
М. Араухо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Леонардо Балерди
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Энцо Фернандес
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
16
Хесус Кастильо
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
7
Энди Поло
ПВ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
(К)
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Аргентина
1
Вальтер Бенитес
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
2
Нехуэн Перес
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
7
Джулиано Симеоне
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
18
Нико Пас
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Тиаго Алмада
АП
21
Валентин Кастелланос
ЦФ
Перу
21
Диего Ромеро
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
11
Брайан Рейна
ЦП
18
Орасио Калькатерра
ЦП
8
Пьеро Киспе
ЦП
13
Jorge Murrugarra
ЦП
11
Jose Rivera
ЦП
9
Джанлука Лападула
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Мартинес
3
Тальяфико
2
Балерди
19
Отаменди
4
Монтиэль
8
Фернандес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
10
Месси
9
Альварес
22
Мартинес
4-1-2-3
1
Галлезе
22
Сонне
22
Калленс
5
Самбрано
5
Араухо
16
Кастильо
7
Поло
10
Пенья
20
Валера
9
Герреро
17
Адвинкула
4
Монтиэль
2
Перес
2
Перес
4
Монтиэль
2
Балерди
25
Медина
25
Медина
2
Балерди
20
Мак Аллистер
5
Паредес
5
Паредес
20
Мак Аллистер
7
Де Пауль
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
7
Де Пауль
22
Мартинес
7
Симеоне
7
Симеоне
22
Мартинес
22
Сонне
11
Рейна
11
Рейна
22
Сонне
10
Пенья
8
Киспе
8
Киспе
10
Пенья
7
Поло
11
11
7
Поло
9
Герреро
9
Лападула
9
Лападула
9
Герреро
20
Валера
20
Флорес
20
Флорес
20
Валера
Остались в запасе
Аргентина
Перу
1
Вальтер Бенитес
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
18
Нико Пас
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
21
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
21
Диего Ромеро
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
18
Орасио Калькатерра
ЦП
13
Jorge Murrugarra
ЦП
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Остались в запасе
1
Вальтер Бенитес
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
18
Нико Пас
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
11
Тиаго Алмада
АП
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
21
Валентин Кастелланос
ЦФ
Остались в запасе
21
Диего Ромеро
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
15
Ренцо Гарсес
ЦЗ
18
Орасио Калькатерра
ЦП
13
Jorge Murrugarra
ЦП
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Хорхе Фоссати
Статистика матча Аргентина - Перу
2
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
10
18
Офсайды
1
1
Количество передач
802
277
Сейвы
0
2
Точность передач %
91
72
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
0
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
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