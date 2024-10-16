Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Месси сократил отрыв от Роналду по числу хет-триков за карьеру

    Месси сократил отрыв от Роналду по числу хет-триков за карьеру

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в матче отборочного турнира ЧМ-2026 с Боливией (6:0) оформил свой 58-й хет-трик за карьеру.

    Форвард «Интер Майами» приблизился к нападающему сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, у которого на счету 66 хет-триков.

    При этом в 29 случаях Роналду забивал как минимум один мяч с пенальти. У Месси таких игр 12.

    • Предыдущий хет-трик Месси в официальном матче тоже пришелся на матч с боливийцами – это было в сентябре 2021 года в матче отбора ЧМ-2022 (3:0).
    • Аргентинец лидирует в списке бомбардиров южноамериканского отбора ЧМ-2026 с 6 мячами.

    Новости по теме
    FourFourTwo составил символическую сборную последнего 30-летия, Роналду остался в запасе 2
    Месси высказался о своем будущем в футболе
    Месси догнал Роналду по числу хет-триков в составе сборных
    Источник: messi vs ronaldo.app

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:22
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 