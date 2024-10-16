Месси сократил отрыв от Роналду по числу хет-триков за карьеру

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в матче отборочного турнира ЧМ-2026 с Боливией (6:0) оформил свой 58-й хет-трик за карьеру.
Форвард «Интер Майами» приблизился к нападающему сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, у которого на счету 66 хет-триков.
При этом в 29 случаях Роналду забивал как минимум один мяч с пенальти. У Месси таких игр 12.
- Предыдущий хет-трик Месси в официальном матче тоже пришелся на матч с боливийцами – это было в сентябре 2021 года в матче отбора ЧМ-2022 (3:0).
- Аргентинец лидирует в списке бомбардиров южноамериканского отбора ЧМ-2026 с 6 мячами.