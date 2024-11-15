Винисиус послал «в жопу» судью матча с Венесуэлой

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор выругался в адрес арбитра, обслуживавшего игру 11-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке между сборными Венесуэлы и Бразилии.

Футболист послал судью «в жопу» из-за его решения на 3-й минуте.

Рефери остановил контратаку бразильцев в момент, когда Винисиус бежал к воротам соперника и имел перед собой много свободного пространства.

Матч завершился ничьей 1:1.

Его судил колумбиец Андрес Рохас.

Винисиус не реализовал пенальти на 62-й минуте.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов