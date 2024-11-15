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    Винисиус послал «в жопу» судью матча с Венесуэлой

    Вингер «Реала» Винисиус Жуниор выругался в адрес арбитра, обслуживавшего игру 11-го тура квалификации ЧМ-2026 в Южной Америке между сборными Венесуэлы и Бразилии.

    Футболист послал судью «в жопу» из-за его решения на 3-й минуте.

    Рефери остановил контратаку бразильцев в момент, когда Винисиус бежал к воротам соперника и имел перед собой много свободного пространства.

    • Матч завершился ничьей 1:1.
    • Его судил колумбиец Андрес Рохас.
    • Винисиус не реализовал пенальти на 62-й минуте.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 15:45
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    Комментарии (10)
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1731679816
    Поплыл зверёк, видимо скоро в Реале рукой помахают, поэтому и решили вокруг Мбаппе игру строить. В одной команде эгоиста и нытика держать смысла нету.
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    DMитрий
    1731680239
    По видимому тихо шепнул, т.к. даже желтую не получил.
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    andrei-sarap-yandex
    1731681382
    ВИНИСИУС РАСИСТ И ПРОВОКАТОР.....Я НЕ МОГУ СМОТРЕТЬ НА НЫТЬЁ РАСИСТА
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    Янвapь 69
    1731683486
    Судья уже вернулся или до сих пор ищут ?
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    ...уефан
    1731684542
    ...интересно, а судья, которого он послал, каких мастей и из каких рас будет?)...
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