Месси посетовал на состояние поля в матче с Венесуэлой

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после гостевого матча 9-го тура отбора ЧМ-2026 с Венесуэлой (1:1) пожаловался на плохое состояние поля на стадионе «Монументаль де Матурин».

«Игра была безобразной. Мы не могли сделать даже два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле.

Играть в таких условиях тяжело, поле не помогало», – сказал Месси в интервью TyC Sports.