Месси посетовал на состояние поля в матче с Венесуэлой

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после гостевого матча 9-го тура отбора ЧМ-2026 с Венесуэлой (1:1) пожаловался на плохое состояние поля на стадионе «Монументаль де Матурин».
«Игра была безобразной. Мы не могли сделать даже два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле.
Играть в таких условиях тяжело, поле не помогало», – сказал Месси в интервью TyC Sports.
- Нападающий провел весь матч.
- Начало игры было отложено из-за ливня, а затем сотрудники стадиона в городе Матурин сгоняли воду с поля швабрами и граблями.
- Аргентина лидирует в южноамериканском отборе на ЧМ-2026, набрав 19 очков после 9 матчей.