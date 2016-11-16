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«Мы достигли дна». 5 причин падения сборной Аргентины

«Мы достигли дна», – так Лионель Месси прокомментировал выступление своей команды в матче с Бразилией, закончившемся разгромным поражением «альбиселесте» – 0:3. Теперь аргентинцы рискуют не попасть на чемпионат мира. Попробуем разложить по полочкам, почему так происходит.

1. Психологическое состояние

Две проигранных Копы подряд – это вам не шутки (а ведь был еще финал прошлого чемпионата мира). Минувшим летом из сборной готов был уйти Месси, а с ним – Маскерано и Агуэро. Все эти колебания главных звезд команды не могут пойти ей на пользу. Похоже, осознав, что просто так не поехать в Россию у него не получится, Месси решил действовать окольным путем – сыграть в отборе настолько плохо, чтобы банально в Россию не попасть. Шутки шутками, но, если Бразилия зализала свои раны после 1:7 и снова выглядит боеспособной единицей, то об «альбиселесте» такого не скажешь.

2. Подвешенная ситуация с тренером

Слухи о возможном увольнении Эдгардо Баусы ходят не первый месяц. Игроки не могут быть уверены, что, приехав на очередной сбор национальный команды, они обнаружат у руля старого тренера. Поговаривают, что аргентинская федерация футбола мечтает пригласить Сампаоли, но тот, очевидно, ни за что не покинет нынешнюю «Севилью». Так или иначе, но кандидатура Баусы изначально выглядела недостаточно авторитетной, чтобы претворить аргентинскую россыпь звезд в монолитный коллектив.

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3. Странный список

Бауса продолжает упорно игнорировать Мауро Икарди, хотя тот результативен в «Интере». Многие аргентинские СМИ уверены: это Месси блокирует вызов Икарди из-за конфликта между Мауро и Макси Лопесом (Икарди увел у Лопеса жену с тремя детьми, а Месси с последним пересекались еще в «Барселоне»). Продолжает игнорировать Бауса и Эсекьеля Гарая, хотя совсем недавно он вызывал Мартина Демикелиса, чьи длиннющие патлы еще полвека назад пропахли нафталином. Если тренер действительно потакает желаниям Месси, то неудивительно, почему Аргентина проиграла вот уже три финала подряд, ведь подобные истории всплывали неоднократно. Например, применительно к Карлосу Тевесу, которого аргентинский капитан, подобно Икарди, якобы не хотел видеть рядом с собой в нападении.

4. Зависимость от настроения Месси

Если Лео выходит и забивает, то у команды Баусы все более-менее в порядке. Если нет – начинаются проблемы, и Игуаин, как обычно, не спасает. Последнюю победу до матча с Колумбией в отборочном цикле Аргентина одержала 2 сентября, и добыл ее лично Месси, забив единственный гол в ворота Уругвая. Возможно, он и просит не вызывать Икарди, но, когда хочет, готов тащить сборную в одиночку. Другое дело, что хочет этого Лео далеко не всегда – иначе бы не порывался уйти. Сборная для Лионеля – все равно что журналистская поденщина для великого писателя: можно постараться, если сильно попросят, но вообще – далеко не обязательно.

5. Сильная отборочная группа

В Южной Америке она сильная всегда – тут нет жеребьевки, каждый играет с каждым в два круга. Четыре команды выходят напрямую, пятая сыграет с представителем Океании, но входных билетов на Мундиаль все равно чудовищно мало. Есть Бразилия, есть Уругвай, прилично выступают Колумбия и Эквадор, не собираются сидеть дома и чилийцы – и это уже пять команд, не считая Перу и Парагвая, которые тоже способны откусить очки. Кроме того, в отличие от европейского отбора, в Южной Америке нет настоящих карликов вроде Сан-Марино. Да, наличествуют явные аутсайдеры (Венесуэла и Боливия), но выезд на высокогорье к боливийцам в любом случае непрост. Играй Аргентина в европейском отборе, тревожиться ей было бы не о чем, а вот в южноамериканском придется изрядно попотеть.

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Комментарии (8)
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Benifacto
1479218906
хз зачем Юва купила живота Игуанина, еще и за такое баблище, если только чтоб ослабить Наполи, ну посмотрим забьет он в серии А хотя бы 15 голов
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iron_Savior
1479228279
Хех...по заголовку подумал, что про россию написали... ан нет )
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Des79
1479262369
Если Аргентина на дне! Что тогда говорит о сборной России!!!
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momwig_
1479275387
Аргентина оклемается ещё... приедут на ЧМ, как не приехать. "Невнятное выступление..." Их и таких хватит, чтобы укатать нашу сборную при случае.
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АртурZaСМ
1479282890
Статья - полнейший бред... автор решил поиграть в Шерлока Холмса... Авторы, вы что решили стать желтой газетенкой???
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АртурZaСМ
1479282986
Игуаин и Ди Мария в сборной вот главная беда...
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dzhanavar
1479285917
Жаль,такое поколение футболистов...и ничего...
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