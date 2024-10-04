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    Суарес пожаловался на тренера сборной Уругвая

    Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес выразил недовольство атмосферой в сборной Уругвая при главном тренере Марсело Бьелсе.

    «На базе сотрудникам не разрешают заходить к нам, здороваться с нами и обедать. Они должны быть осторожны даже у двери, через которую входят.

    У меня разрывается сердце от того, что сейчас жизнь там именно такая... Матиас Весино был первым, кто это заметил. Никто не задается вопросом, почему такой парень, как Весино, которому было 30 лет, ушел?

    На Кубке Америки были ситуации, которые меня задели, но я не говорил о них ради спокойствия в команде. Многие игроки устроили встречу, чтобы попросить тренера хотя бы здороваться с нами, но он даже не сказал нам «привет».

    Бьелса проводит конференцию и говорит чудесные вещи о людях, но в Нью-Йорке однажды, он попросил нас не останавливаться, чтобы поприветствовать людей, и я встал и сказал ему, что мы все равно поприветствуем их.

    У меня был пятиминутный разговор с Бьелсой, я говорил от лица команды, и в конце он просто ответил: «Большое спасибо».

    Я прошу людей не винить игроков, если что-то пойдет не так. Бьелса разъединил всю команду, даже в том, как они тренируются», – сказал Суарес.

    • 37-летний Суарес завершил карьеру в сборной, сыграв последний матч 6 сентября.
    • Бьелса возглавил команду Уругвая в мае 2023 года.
    • В южноамериканском отборе ЧМ-2026 сборная занимает 3-е место с 15 очками после 8 матчей.
    • На Кубке Америки-2024 Уругвай занял 3-е место.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии (2)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1728044374
    C El Pistolero лучше не связываться
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    Benifacto
    1728047037
    выдал базу, а тренер реально кукухой поехал от своей значимости
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