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    Месси назвал игрока, заслужившего «Золотой мяч» в 2024 году

    Лионель Месси сделал заявление о будущем обладателе «Золотого мяча».

    37-летний аргентинец считает, что награду заслужил его партнер по сборной Лаутаро Мартинес.

    «Он провел потрясающий сезон. Он стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, забил [победный гол] в финале.

    Лаутаро заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой», – считает Месси.

    • Церемония вручения награды состоится в Париже 28 октября.
    • 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали в начале сентября – полный список можно посмотреть здесь.
    • Ожидается, что приз достанется вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1729086178
    идиот.
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    Spartak_forv@
    1729087503
    Если его не получит Лаутаро,то должен получить кто-то из сборной Аргентины,чье имя тоже на Л
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