Месси назвал игрока, заслужившего «Золотой мяч» в 2024 году

Лионель Месси сделал заявление о будущем обладателе «Золотого мяча».

37-летний аргентинец считает, что награду заслужил его партнер по сборной Лаутаро Мартинес.

«Он провел потрясающий сезон. Он стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, забил [победный гол] в финале.

Лаутаро заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой», – считает Месси.