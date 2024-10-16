Месси назвал игрока, заслужившего «Золотой мяч» в 2024 году

Лионель Месси сделал заявление о будущем обладателе «Золотого мяча».
37-летний аргентинец считает, что награду заслужил его партнер по сборной Лаутаро Мартинес.
«Он провел потрясающий сезон. Он стал лучшим бомбардиром Кубка Америки, забил [победный гол] в финале.
Лаутаро заслуживает «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой», – считает Месси.
- Церемония вручения награды состоится в Париже 28 октября.
- 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали в начале сентября – полный список можно посмотреть здесь.
- Ожидается, что приз достанется вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору.