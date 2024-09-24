Раскрыто имя нового обладателя «Золотого мяча»

Стало известно, кто выиграет «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.
Обладателем награды станет вингер «Реала» Винисиус Жуниор, утверждает Marca.
Бразильца уже проинформировали о его награждении 28 октября в Париже.
Компания Nike сделала золотые бутсы для Винисиуса.
- 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали в начале сентября – полный список можно посмотреть здесь.
- В прошлом сезоне Винисиус выиграл с «Реалом» Примеру, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.
- В 49 матчах он забил 26 голов и сделал 13 ассистов.