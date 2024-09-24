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    Раскрыто имя нового обладателя «Золотого мяча»

    Стало известно, кто выиграет «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

    Обладателем награды станет вингер «Реала» Винисиус Жуниор, утверждает Marca.

    Бразильца уже проинформировали о его награждении 28 октября в Париже.

    Компания Nike сделала золотые бутсы для Винисиуса.

    • 30 номинантов на «Золотой мяч»-2024 назвали в начале сентября – полный список можно посмотреть здесь.
    • В прошлом сезоне Винисиус выиграл с «Реалом» Примеру, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.
    • В 49 матчах он забил 26 голов и сделал 13 ассистов.

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    Источник: Marca

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    24.09.2024 01:10
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    Комментарии (27)
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    рылы
    1727144514
    наныл на мяч, расист хренов) уверен, со сцены как всегда, но теперь на весь мир, будет нести речь про важность зулусов (в тарасовке поймут), плакать и вытирать слёзы белым платочком. бл* буду!
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    Oldtrafford83
    1727152238
    Плохая неделя для Родри, справедливости видимо нет совсем!!!
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    Vahid-Akberov-yandex
    1727159465
    Так это справедливо. Больше него никто и не заслужил ЗМ. Чел больше всех влиял на игру команды и завоевание титулов.
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    САДЫЧОК
    1727260692
    Достоин Карвахаль! Море титулов плюс Чемпион Европы! В, этот сезоне и рядом никто не стоял!
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