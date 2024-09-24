Раскрыто имя нового обладателя «Золотого мяча»

Стало известно, кто выиграет «Золотой мяч» по итогам сезона-2023/24.

Обладателем награды станет вингер «Реала» Винисиус Жуниор, утверждает Marca.

Бразильца уже проинформировали о его награждении 28 октября в Париже.

Компания Nike сделала золотые бутсы для Винисиуса.