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Главный английский футболист современности. И ему надо уйти в «Реал»

Уэйн Руни, лучший английский нападающий последних 10-12 лет, начал эти выходные с покраски скамеек в саду дома престарелых. Руни отбывает наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде – трудно сказать, видел ли он себя в этой роли, когда ему было 24, но футбольная карьера Уэйна явно не задалась на 100%. Особенно на международном уровне.

Гарри Кейн – новый идол английских болельщиков и их главная надежда на ЧМ-2018. Форвард, выращенный Маурисио Покеттино, поначалу выглядел типичным нападающим-однодневкой. Такие игроки выдают один яркий сезон, а потом резко сдуваются, но Кейн оказался другим. Сезон 2017/18 – это уже четвертая кампания подряд, когда Гарри забивает гол за голом и не оставляет в покое соперников «Тоттенхэма» и английской сборной.

Перед чемпионатом мира на Кейна в Англии надеются примерно так же, как надеялись на Руни в 2006 году. Самое яркое воспоминание о Уэйне с того турнира – его глупая красная карточка в матче 1/4 финала с Португалией. Нелегко признать, но на уровне сборных Руни так и не раскрыл свой громадный потенциал – равно как и Лэмпард, Джеррард и другие звезды прошлого английского поколения.

Вопрос, почему команда, в составе которой одновременно выступали не только два лучших полузащитника Европы (за исключением Хави и Иньесты), но и Бекхэм, Оуэн, Фердинанд, Эшли Коул и Руни, так ничего и не выиграла, по-прежнему остается загадкой.

Скорее всего, повлияло совпадение факторов: не лучший выбор менеджеров, жуткое невезение в сериях пенальти и дурной арбитраж. Но опыт предыдущих поколений говорит, что новый созыв англичан совершенно точно ничего не добьется по одной простой причине: в нем гораздо меньше звездных фамилий, а главный нападающий даже не выступает за топ-клуб.

Да-да, вы не ослышались: по меркам «Манчестер Юнайтед», за который гоняли Руни и Фердинанд, «Реала», где числились Бекхэм и Оуэн, и «Челси» (Лэмпард, Эшли Коул) с «Ливерпулем» (Джеррард) этот «Тоттенхэм» – все тот же неудачливый клуб, который воспитывает и продает игроков, но никогда не берет значимые трофеи. Напрашивается вывод: если даже то – «золотое» – британское поколение застыло на пороге бесчисленных четвертьфиналов, то что будет с этим? Пусть у Гарета Саутгейта и есть Кейн, но он всего лишь дерзкий парень из «Тоттенхэма», что пока еще выглядит выскочкой на фоне настоящих европейских толстосумов.

Сегодняшний Кейн настолько хорош, что грядущим летом за ним наверняка приедут из Мадрида: Флорентино Перес любит работать с Даниэлом Леви и покупать у него звезд. Пять лет назад «Реал» выкупил у «Тоттенхэма» Модрича, четыре года назад – Бэйла, и все это были культовые для испанцев сделки. Совсем скоро Зидану понадобится новый нападающий, ведь Роналду не молодеет, а Бензема никогда не был идеалом форварда, – и на роль нового идола «Сантьяго Бернабеу» Кейн подходит как никто другой.

Кроме того, в этой сделке остро нуждается и сам Кейн: «Тоттенхэм» постепенно превращается для него в зону комфорта, где Гарри будет играть в основе, даже хромая на обе ноги. При этом в резюме Кейна по-прежнему значится жирный прочерк по части достижений в Лиге чемпионов. Если «шпоры» выйдут в этом году из группы, то в плей-офф их настигнет предсказуемая казнь от кого-нибудь из стандартных палачей вроде «Барсы», «Баварии» или того же Мадрида.

И еще один важный момент: ни Бекхэм, ни Оуэн не достигли в «Реале» подлинных высот, так что Кейн может стать первым за долгое время англичанином, который зажжет за пределами родной лиги. Если в Мадриде действительно расчехлят деньгомет и выложат за Гарри 150 миллионов, то это будет логичным шагом и пользой для всех. Леви получит кэш на карман, «Реал» завербует лучшего центрфорварда мира, а Кейн наконец-то будет терзать защитников не из «Бернли», а из «Барсы», «Баварии» и «Ювентуса».

А там, возможно, и английской сборной хватит одной такой звезды, чтобы доехать как минимум до полуфинала на каком-нибудь крупном турнире.

Англия. Премьер-лига Англия Англия Тоттенхэм Руни Уэйн Кейн Гарри Саутгейт Гарет Почеттино Маурисио
Комментарии (14)
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Freyk
1507453869
Пусть современный «Реал» попробует своего Кейна хоть раз вырастить, а потом уже расчехляет деньгомет. Понятно, что команды, в которых на поле выходят 11 воспитанников, давно ушли в прошлое, но что может из себя представлять клуб, который не способен сделать для себя хотя бы одну звезду?
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карасевщина
1507456718
давайте всех в реал и наших тоже
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Sylpheed
1507483420
Господи, как приятно смотреть на спор воспитанных людей в комментариях. По теме: считаю Реалу он не нужен, второй Бензима.
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Eds
1507487564
Нечего ему делать в Мадриде...
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Almazovich
1507499366
В любом случае - где бы не оказался - успехов - этому таланту!
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igormaddog
1507511637
Ну почему Реал???Задолбал этот королевский клуб!!!
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antonson10
1507524302
Между прочим в тоттенхеме собрана очень сильная команда, именно команда за которой интересно смотреть. Все последние сезоны они занимают гарантированно место в 4ке АПЛ, а теперь это уже сыгравшаяся и повзрослевшая команда. Все в ТТХ понимают, что если сохранят костяк, могут бомбануть, в том числе и в ЛЧ.
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Danish Dynamite
1507527336
Ой блин.... С какой стати Реал-то? Автор, уясни уже: не приживаются британцы в Испании. Оуэн, Бэкхем, Бэйл, Макманаман (с натяжкой) - все они уходили на пике формы именно в Реал и именно там деградировали до ужаса.
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Alex Molchanov
1507573420
Это всего лишь мнение автора этой статьи.) А возможно Кейну лучше будет в Ливерпуле, Манчестер Сити или Милане!?))
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Бойкий и Ласковый
1507636992
автор полный дегенерат еще побег из курятника тег и почему сразу реал? если у тебя мозг ограничен одном реалом мне тебя жаль что вообще за дешевые рассуждения? откуда таких вас набирают и админы куда смотрят
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