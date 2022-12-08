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    Сборная Англии опубликовала заявление о возвращении Стерлинга

    Пресс-служба сборной Англии подтвердила, что вингер «Челси» Рахим Стерлинг в пятницу вернется в расположение национальной команды.

    В воскресенье 28-летний футболист улетел в Лондон из-за вооруженного ограбления его дома.

    По этой причине он пропустил несколько тренировок и матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала (3:0).

    • В субботу Англия сыграет с Францией.
    • Четвертьфинальный матч чемпионата мира начнется в 22:00 мск.

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    Источник: сайт сборной Англии

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