Пресс-служба сборной Англии подтвердила, что вингер «Челси» Рахим Стерлинг в пятницу вернется в расположение национальной команды.

В воскресенье 28-летний футболист улетел в Лондон из-за вооруженного ограбления его дома.

По этой причине он пропустил несколько тренировок и матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала (3:0).

В субботу Англия сыграет с Францией.

Четвертьфинальный матч чемпионата мира начнется в 22:00 мск.

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