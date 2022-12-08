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    Стало известно, успеет ли Стерлинг вернуться в сборную Англии до четвертьфинала ЧМ-2022 с Францией

    Ожидается, что вингер «Челси» Рахим Стерлинг в пятницу вечером вернется в расположение сборной Англии.

    В воскресенье он улетел на родину из-за вооруженного ограбления собственного дома.

    По этой причине футболист пропустил почти неделю тренировок и матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала (3:0).

    Однако к четвертьфинальной игре с Францией Стерлинг вернется в сборную, хотя его появление в стартовом составе практически исключено.

    • Французы и англичане сыграют в субботу, 10 декабря.
    • Начало – в 22:00 мск.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12353

      Алексей З 3 часа назад

      С таким психологическим состоянием он не помощник.

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