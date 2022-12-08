Стало известно, успеет ли Стерлинг вернуться в сборную Англии до четвертьфинала ЧМ-2022 с Францией

Ожидается, что вингер «Челси» Рахим Стерлинг в пятницу вечером вернется в расположение сборной Англии.

В воскресенье он улетел на родину из-за вооруженного ограбления собственного дома.

По этой причине футболист пропустил почти неделю тренировок и матч 1/8 финала ЧМ-2022 против Сенегала (3:0).

Однако к четвертьфинальной игре с Францией Стерлинг вернется в сборную, хотя его появление в стартовом составе практически исключено.

Французы и англичане сыграют в субботу, 10 декабря.

Начало – в 22:00 мск.

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