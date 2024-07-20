10 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ

Представлен список самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.
1. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – зарплата 20,8 миллиона фунтов стерлингов в год.
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 19,5.
3. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 18,2.
4. Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 18,2.
5. Рахим Стерлинг («Челси») – 16,9.
6. Ромелу Лукаку («Челси») – 16,9.
7. Бернарду СилвСилва («Манчестер Сити») – 15,6.
8. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 15,6.
9. Джек Грилиш («Манчестер Сити») – 15,6.
10. Кай Хаверц («Арсенал») – 14,56.
Источник: Capology