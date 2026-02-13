Введите ваш ник на сайте
€ 5 млн

Рахим Стерлинг - трансферы

Фейеноорд
8 декабря 1994 (31), Кингстон
#19 | Нападающий
176 см | 71 кг
Англия | Ямайка
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
13.02.26 / -
Без клуба
Фейеноорд
Свободный агент
12.02.26 / -
Без клуба
Фейеноорд
Свободный агент
28.01.26 / 13.02.26
Челси
Без клуба
Свободный агент
30.08.24 / 30.06.25
Челси
Арсенал
Аренда
13.07.22 / 28.01.26
Манчестер Сити
Челси
56,20 млн €
14.07.15 / 13.07.22
Ливерпуль
Манчестер Сити
63,70 млн €
