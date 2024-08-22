Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Челси» посоветовал двум футболистам искать новую команду

Тренер «Челси» посоветовал двум футболистам искать новую команду

22 августа 2024, 08:38
2

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска назвал игроков, на которых не рассчитывают в клубе.

Речь идет о левом защитнике Бене Чилвеле и вингере Рахиме Стерлинге.

«Они тренируются отдельно. Ситуация с ними совершенно ясна. У нас большой состав, и дать игровое время каждому футболисту просто невозможно. Если они хотят играть чаще, им лучше уйти. Я стараюсь быть честным.

Вы [журналисты] любите говорить, что у нас 42 или 43 игрока, но более 15 из них работают отдельно от команды. Я работаю примерно с 25 футболистами. Нет такого беспорядка, как кажется со стороны», – сказал Мареска.

  • 29-летний Стерлинг в «Челси» с 2022 года, за 2 сезона он провел 81 матч, забил 19 голов и сделал 12 ассистов.
  • 27-летний Чилвел присоединился к клубу из Лондона в 2020 году и с тех пор оформил 9+12 в 106 играх.

Еще по теме:
В АПЛ повторили трансферный рекорд
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ 1
Мудрик сменил «Челси» на другой клуб 6
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
Англия. Премьер-лига Челси Стерлинг Рахим Чилвел Бен Мареска Энцо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1724309010
Да там не два, а 22
Ответить
СайфуЛлах-Усманов-google
1724312149
Только двоим????? Т.е те 2 яруса сверху они нужны?
Ответить
Главные новости
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
1
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
1
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
5
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
2
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
3
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Все новости
Все новости
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
4
Фигуристка Медведева назвала футболиста, которого боится: «Он в два раза больше всех»
14:45
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Каррагер назвал форварда, который забьет 1000 голов и станет лучшим бомбардиром всех времен
Вчера, 17:50
6
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
Вчера, 09:31
4
Мудрик получил травму и может пропустить до двух месяцев
9 сентября
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
9 сентября
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
8 сентября
10
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
8 сентября
2
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
7 сентября
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
7 сентября
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
6 сентября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
6 сентября
2
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
6 сентября
39
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+