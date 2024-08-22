Тренер «Челси» посоветовал двум футболистам искать новую команду

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска назвал игроков, на которых не рассчитывают в клубе.

Речь идет о левом защитнике Бене Чилвеле и вингере Рахиме Стерлинге.

«Они тренируются отдельно. Ситуация с ними совершенно ясна. У нас большой состав, и дать игровое время каждому футболисту просто невозможно. Если они хотят играть чаще, им лучше уйти. Я стараюсь быть честным.

Вы [журналисты] любите говорить, что у нас 42 или 43 игрока, но более 15 из них работают отдельно от команды. Я работаю примерно с 25 футболистами. Нет такого беспорядка, как кажется со стороны», – сказал Мареска.