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Названы самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ

Сегодня, 22:17

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги.

Больше всех зарабатывают футболисты «Манчестер Сити».

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 2,57 млн евро в месяц до уплаты налогов;
  2. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 2,06 млн евро;
  3. Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 1,88 млн евро;
  4. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 1,88 млн евро;
  5. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед» / «Астон Вилла») – 1,67 млн евро;
  6. Рахим Стерлинг («Челси» / «Арсенал») – 1,67 млн евро.

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Источник: L'Equipe
Англия. Премьер-лига Рейтинг Арсенал Астон Вилла Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Де Брюйне Кевин Стерлинг Рахим Салах Мохамед Каземиро Рэшфорд Маркус Холанд Эрлинг
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