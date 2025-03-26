Названы самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых игроков английской Премьер-лиги.
Больше всех зарабатывают футболисты «Манчестер Сити».
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 2,57 млн евро в месяц до уплаты налогов;
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 2,06 млн евро;
- Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 1,88 млн евро;
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 1,88 млн евро;
- Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед» / «Астон Вилла») – 1,67 млн евро;
- Рахим Стерлинг («Челси» / «Арсенал») – 1,67 млн евро.
Источник: L'Equipe