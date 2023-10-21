Стерлинг пытался отобрать мяч у партнера перед пенальти в ворота «Арсенала»

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В эти минуты проходит матч 9-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом». С пенальти в первом тайме забил Коул Палмер.
Перед ударом отобрать мяч у него пытался нападающий Рахим Стерлинг. Спор между Палмером и Рахимом разрешил находившийся рядом Энцо Фернандес, определивший, что пробить должен Коул.
- Палмер пришел в «Челси» летом из «Манчестер Сити».
Скриншот трансляции Sky Sports