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    • Стерлинг пытался отобрать мяч у партнера перед пенальти в ворота «Арсенала»

    Стерлинг пытался отобрать мяч у партнера перед пенальти в ворота «Арсенала»

    В эти минуты проходит матч 9-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом». С пенальти в первом тайме забил Коул Палмер.

    Перед ударом отобрать мяч у него пытался нападающий Рахим Стерлинг. Спор между Палмером и Рахимом разрешил находившийся рядом Энцо Фернандес, определивший, что пробить должен Коул.

    Скриншот трансляции Sky Sports

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

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