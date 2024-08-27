«Челси» и «МЮ» могут поменяться игроками

«Челси» рассматривает вариант с переходом из «Манчестер Юнайтед» вингера Джейдона Санчо и может включить в эту сделку вингера Рахима Стерлинга.

По данным Daily Mail, сделка, подразумевающая обмен игроками, сейчас кажется маловероятной. Препятствием может стать зарплата Стерлинга, составляющая 325 000 фунтов в неделю.

При этом Стерлинг не станет сразу отказываться от этого трансфера, несмотря на то, что он играл за «Манчестер Сити» семь лет. Футболист сохранил близкие отношения со своим бывшим клубом, он также хотел бы рассмотреть возможность выступления за «МЮ».

Санчо зарабатывает 300 000 фунтов в неделю – эта сумма тоже не вписывается в сокращенную зарплатную ведомость «Челси».