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    The Sun: Хадсон-Одои задержан за нарушение самоизоляции после встречи с моделью

    Форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои был задержан в Лондоне за нарушение режима самоизоляции, сообщает The Sun.

    Футболист встречался в своем пентхаусе с моделью, с которой познакомился в Интернете. В 4 часа ночи в дом к игроку приехали полицейские после того, как девушка позвонила в скорую и правоохранительные органы. Сообщается, что модель жаловалась на недомогание. Хадсона-Одои забрали в полицейский участок, девушка была доставлена в больницу.

    В марте у англичанина был выявлен коронавирус. Позже «Челси» сообщил, что нападающий вылечился и находится на самоизоляции.

    • В текущем сезоне Хадсон-Одои забил четыре гола и сделал шесть ассистов в 27 матчах.
    • Его контракт с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.
    • Лондонцы занимают в АПЛ 4-е место.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 01:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +824

      Benifacto 6 минут назад

      как можно нарушить самоизоляцию?само жи слово говорит что ты сам изолировался, также можно нарушать режим курениябросания, и режим диеты!!!но ты ведь сам решаешь курить и толстеть, или нет....

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      Рейтинг: +339

      Armani nn 37 минут назад

      Прям подстава какая то))

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      Рейтинг: +2915

      Hektor 84 1 час назад

      Так это она нарушила самоизоляцию. Он то дома находился.

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