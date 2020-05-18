The Sun: Хадсон-Одои задержан за нарушение самоизоляции после встречи с моделью

Форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои был задержан в Лондоне за нарушение режима самоизоляции, сообщает The Sun.

Футболист встречался в своем пентхаусе с моделью, с которой познакомился в Интернете. В 4 часа ночи в дом к игроку приехали полицейские после того, как девушка позвонила в скорую и правоохранительные органы. Сообщается, что модель жаловалась на недомогание. Хадсона-Одои забрали в полицейский участок, девушка была доставлена в больницу.

В марте у англичанина был выявлен коронавирус. Позже «Челси» сообщил, что нападающий вылечился и находится на самоизоляции.