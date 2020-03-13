У Хадсона-Одои выявлен коронавирус. Полузащитник заявил, что чувствует себя хорошо

У полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои выявлен коронавирус.

Контактировавшие с 19-летним англичанином будут самоизолированы. Остальные работники клуба в ближайшие дни вернутся к работе.

В понедельник Каллум обнаружил симптомы простуды, после чего он перестал посещать тренировки.

«Несмотря на положительный результат теста, Каллум чувствует себя хорошо и ждет возвращения к работе. Желаем ему скорейшего выздоровления», – говорится в заявлении лондонского клуба.