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  • У Хадсона-Одои выявлен коронавирус. Полузащитник заявил, что чувствует себя хорошо

У Хадсона-Одои выявлен коронавирус. Полузащитник заявил, что чувствует себя хорошо

13 марта 2020, 07:37

У полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои выявлен коронавирус.

Контактировавшие с 19-летним англичанином будут самоизолированы. Остальные работники клуба в ближайшие дни вернутся к работе.

В понедельник Каллум обнаружил симптомы простуды, после чего он перестал посещать тренировки.

«Несмотря на положительный результат теста, Каллум чувствует себя хорошо и ждет возвращения к работе. Желаем ему скорейшего выздоровления», – говорится в заявлении лондонского клуба.

Источник: Официальный сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Хадсон-Одои Каллум
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