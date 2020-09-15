«Бавария» контактировала с окружением Хадсона-Одои. Клуб хочет арендовать игрока

«Бавария» вновь хочет приобрести полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

Как сообщает Sky Sport Germany, мюнхенцы уже контактировали с окружением футболиста на предмет аренды игрока.

За Хадсоном-Одом также следят «Ювентус» и «РБ Лейпциг», однако последние вряд ли смогут удовлетворить финансовые запросы англичанина.