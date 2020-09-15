«Бавария» контактировала с окружением Хадсона-Одои. Клуб хочет арендовать игрока

«Бавария» вновь хочет приобрести полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои.
Как сообщает Sky Sport Germany, мюнхенцы уже контактировали с окружением футболиста на предмет аренды игрока.
За Хадсоном-Одом также следят «Ювентус» и «РБ Лейпциг», однако последние вряд ли смогут удовлетворить финансовые запросы англичанина.
- Зимой «Бавария» была готова заплатить за полузащитника 35 миллионов евро.
- Хадсон-Одои – один из претендентов на премию Golden Boy, вручаемую лучшему молодому футболисту года не старше 21 года, выступающему в европейских чемпионатах.
Источник: Sky Sport Germany