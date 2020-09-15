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    «Бавария» контактировала с окружением Хадсона-Одои. Клуб хочет арендовать игрока

    «Бавария» вновь хочет приобрести полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

    Как сообщает Sky Sport Germany, мюнхенцы уже контактировали с окружением футболиста на предмет аренды игрока.

    За Хадсоном-Одом также следят «Ювентус» и «РБ Лейпциг», однако последние вряд ли смогут удовлетворить финансовые запросы англичанина.

    • Зимой «Бавария» была готова заплатить за полузащитника 35 миллионов евро.
    • Хадсон-Одои – один из претендентов на премию Golden Boy, вручаемую лучшему молодому футболисту года не старше 21 года, выступающему в европейских чемпионатах.

    Источник: Sky Sport Germany

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    15.09.2020 20:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +363

      BlackMurderDeco 16 сентября 2020, 10:20

      Бавария в своем стиле, молодцы, они его подпишут если стрельнет, игрок хороший, но больше всего раздражает , что хаверца не подписали!

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