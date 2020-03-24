Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хадсон-Одои вернулся к тренировкам. Игрок вылечился от коронавируса

Хадсон-Одои вернулся к тренировкам. Игрок вылечился от коронавируса

24 марта 2020, 13:51

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого диагностировали коронавирус, начал активные тренировки.

«Рады сообщить, что Каллум чувствует себя отлично. Сейчас он находится в режиме самоизоляции, который необходим, потому что ранее у него подтвердилось наличие коронавируса COVID-19. Молодой человек, как и все остальные члены команды, уже активно тренируется в домашних условиях, чтобы набрать форму», – говорится в сообщении на сайте «Челси».

  • В текущем сезоне Хадсон-Одои забил четыре гола и сделал шесть ассистов в 27 матчах.
  • Его контракт с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.

Источник: Официальный сайт «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Хадсон-Одои Каллум
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+