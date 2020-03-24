Хадсон-Одои вернулся к тренировкам. Игрок вылечился от коронавируса

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого диагностировали коронавирус, начал активные тренировки.

«Рады сообщить, что Каллум чувствует себя отлично. Сейчас он находится в режиме самоизоляции, который необходим, потому что ранее у него подтвердилось наличие коронавируса COVID-19. Молодой человек, как и все остальные члены команды, уже активно тренируется в домашних условиях, чтобы набрать форму», – говорится в сообщении на сайте «Челси».