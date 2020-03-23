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    Хадсон-Одои вернулся к тренировкам. Игрок вылечился от коронавируса

    Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои, у которого диагностировали коронавирус, начал активные тренировки.

    «Рады сообщить, что Каллум чувствует себя отлично. Сейчас он находится в режиме самоизоляции, который необходим, потому что ранее у него подтвердилось наличие коронавируса COVID-19. Молодой человек, как и все остальные члены команды, уже активно тренируется в домашних условиях, чтобы набрать форму», – говорится в сообщении на сайте «Челси».

    • В текущем сезоне Хадсон-Одои забил четыре гола и сделал шесть ассистов в 27 матчах.
    • Его контракт с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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