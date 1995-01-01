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    Хадсон-Одои может заключить новый контракт с «Челси». Он будет получать по нему 180 тысяч в неделю 

    Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает Sky Sports.

    Представители футболиста ведут переговоры с «Челси». По информации источника, стороны уже согласовали основные детали сделки. Игрок будет получать 180 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Еще не ясно, на какой срок Хадсон-Одои подпишет контракт (на четыре или пять лет) и под каким номером он будет играть.

    • Текущий контракт футболиста истекает в следующем году.
    • Игроком интересуется «Бавария». По данным Sky Sports, «Челси» отклонил четыре предложения от немецкого клуба.

    Источник: Sky Sports

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