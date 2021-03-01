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    Сульшер: «Дерзость «Челси» влияет на судей. Мы должны были получить пенальти»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер резко высказался о неназначенном пенальти в ворота «Челси» в матче 26-го тура АПЛ (0:0) за попадание мяча в руку Каллума Хадсона-Одои.

    Главный судья Стюарт Атвелл отправился смотреть повтор этого эпизода после подсказки ассистентов VAR, но после просмотра не изменил свое решение и не назначил 11-метровый.

    «100-процентный пенальти. На повторе видно, что это рука. У нас отняли два очка.

    Перед матчем «Челси» много говорил о Гарри Магуайре и VAR. С их стороны слишком дерзко выкладывать такое на клубный сайт. Это влияет на судей.

    Лэмпард и многие другие часто говорили о пенальти, которые не вызывали сомнений. Очевидно, что сегодня мы должны были получить пенальти», – сказал Сульшер.

    • «Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в АПЛ.
    • «Челси» – пятый.

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    Источник: Sky Sports

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    01.03.2021 18:59
    Комментарии8
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      Рейтинг: 0

      nadezhdawuus 12 часов назад


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      0
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      Рейтинг: +116

      lipatov32 22 часа назад

      Ему не стремно еще пенальти выскуливать? Сколько их муму уже дали. И сколько из них были 100 %. Манчестер пенальтид!)))

      0
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      Рейтинг: +17

      LiveChelsea 23 часа назад

      Игровой эпизод. Сами игроки никак не отреагировали на момент и продолжили борьбу. Судьи правильно разобрались.

      1
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      Рейтинг: +45611

      portero 1 марта, 19:29

      Все надежды были на пенальти???

      3
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      Рейтинг: +156

      Shotlandets86 > portero 1 марта, 20:08

      Как и обычно у Муму.)))

      0
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      Рейтинг: +124

      CatMatros > portero 23 часа назад

      Надежды были на победу.И опасных моментов для того чтобы забить хватало.
      Пенальти?А что не так с пенальти?
      Чистый пенальти не был назначен.Потому что судья неавторитетный , боящийся любого шороха в свою сторону.
      Тот же Оливер или Дин поставили бы сразу пенальти в ворота ЛЮБОЙ команды АПЛ.Подчеркиваю - ЛЮБОЙ.

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      Рейтинг: -721

      СуперПАВ9 > Shotlandets86 16 часов назад

      Давно тебя не было откуда вылез?

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      Рейтинг: +2405

      Oldtrafford83 > portero 11 часов назад

      Надежд на пенальти не было,игра была ничейной,у МЮ большая проблема с реализацией,хотя больше всех забили в АПЛ, в этой игре МЮ боялся забить т.к не было последнего паса,а Тухлый грамотно сыграл в обороне, ну чистый пеналь был, если бы судья не зассал,то и игра стала бы намного интересней:)

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