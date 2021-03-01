Сульшер: «Дерзость «Челси» влияет на судей. Мы должны были получить пенальти»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер резко высказался о неназначенном пенальти в ворота «Челси» в матче 26-го тура АПЛ (0:0) за попадание мяча в руку Каллума Хадсона-Одои.
Главный судья Стюарт Атвелл отправился смотреть повтор этого эпизода после подсказки ассистентов VAR, но после просмотра не изменил свое решение и не назначил 11-метровый.
«100-процентный пенальти. На повторе видно, что это рука. У нас отняли два очка.
Перед матчем «Челси» много говорил о Гарри Магуайре и VAR. С их стороны слишком дерзко выкладывать такое на клубный сайт. Это влияет на судей.
Лэмпард и многие другие часто говорили о пенальти, которые не вызывали сомнений. Очевидно, что сегодня мы должны были получить пенальти», – сказал Сульшер.
- «Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в АПЛ.
- «Челси» – пятый.