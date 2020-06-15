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    Холанд, Санчо, Фати и Дэвис – претенденты на премию Golden Boy

    Газета Tuttosport представила список из 100 претендентов на ежегодную премию Golden Boy.

    В список номинантов издание включило игроков дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и Эрлинга Холанда, нападающего «Барселоны» Ансу Фати и полузащитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Среди соискателей премии также игрок «Ренна» Эдуардо Камавинга, хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден, Каллум Хадсон-Одои из «Челси», полузащитник «Реала» Такефуса Кубо и хавбек «Брешии» Сандро Тонали.

    Посмотреть всю сотню можно здесь. Россиян и представителей РПЛ там нет.

    Финальный список из 20 номинантов будет объявлен 15 октября. В 2019 году премия досталась форварду «Атлетико» Жоау Фелишу.

    • Награда была учреждена в 2003 году. Она вручается лучшему молодому футболисту года не старше 21 года, выступающему в европейских чемпионатах.
    • Первым обладателем премии Golden Boy стал Рафаэль ван дер Ваарт.

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +887

      Play 16 минут назад

      Ну я думаю тут без вариантов, Санчо потрясающий год проводит

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