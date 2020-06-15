Холанд, Санчо, Фати и Дэвис – претенденты на премию Golden Boy

Газета Tuttosport представила список из 100 претендентов на ежегодную премию Golden Boy.

В список номинантов издание включило игроков дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и Эрлинга Холанда, нападающего «Барселоны» Ансу Фати и полузащитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Среди соискателей премии также игрок «Ренна» Эдуардо Камавинга, хавбек «Манчестер Сити» Фил Фоден, Каллум Хадсон-Одои из «Челси», полузащитник «Реала» Такефуса Кубо и хавбек «Брешии» Сандро Тонали.

Посмотреть всю сотню можно здесь. Россиян и представителей РПЛ там нет.

Финальный список из 20 номинантов будет объявлен 15 октября. В 2019 году премия досталась форварду «Атлетико» Жоау Фелишу.