Football Talent Scout включил Умярова в список лучших молодых игроков Европы по итогам недели

Портал Football Talent Scout, специализирующийся на молодых игроках, составил символическую сборную лучших игроков Европы до 23 лет по итогам недели.

В список лучших вошел полузащитник «Спартака» Наиль Умяров. В символическую сборную также попали нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд и полузащитник «Арсенала» Каллум Хадсон-Одои.

Полностью символическая сборная выглядит так:

European U-23 Team of the Week by @FTalentScout!Altay BayindirDiogo DalotAlessandro BastoniTosin AdarabioyoLutsharel GeertruidaJoey VeermanNail UmiarovChristopher NkunkuCallum Hudson-OdoiRayan CherkiErling Haaland pic.twitter.com/og1at8wRvo