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Ноттингем Форест
Каллум Хадсон-Одои
Статистика
€ 30 млн
Каллум Хадсон-Одои - статистика
Ноттингем Форест
7 ноября 2000 (25), Лондон
#7 | Нападающий
182 см
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
19.09.2026
Ковентри
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
1 : 2
12.09.2026
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
05.09.2026
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
2 : 2
29.08.2026
Ноттингем Форест
90' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2026/2027
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Англия. Премьер-лига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Суперкубок Англии 2018
Команда
И
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Ноттингем Форест
1
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0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Ноттингем Форест
0 : 2
25.08.2026
Лидс
60' - 90'
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