Агенты Хадсона-Одои попросили у «Челси» 10 номер для игрока в рамках подписания нового контракта

Полузащитник «Челси» Каллум-Хадсон Одои ведет переговоры с клубом о продлении контракта.

По информации Evening Standard, представители футболиста попросили дать ему 10-й номер в рамках подписания нового соглашения.

Ранее хавбек лондонцев Виллиан после продления договора с лондонцами сообщил, что «десятка» была предложена ему и он намерен ее взять.

При этом главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сказал, что пока не принял решения о том, кто будет носить в новом сезоне майку с 10-м номером, который остается свободным после ухода в «Реал» Эдена Азара.

По информации СМИ, лондонцы предлагают Хадсону-Одои пятилетний контракт. Нынешнее соглашение 18-летнего игрока истекает через год.