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    Агенты Хадсона-Одои попросили у «Челси» 10 номер для игрока в рамках подписания нового контракта

    Полузащитник «Челси» Каллум-Хадсон Одои ведет переговоры с клубом о продлении контракта.

    По информации Evening Standard, представители футболиста попросили дать ему 10-й номер в рамках подписания нового соглашения.

    Ранее хавбек лондонцев Виллиан после продления договора с лондонцами сообщил, что «десятка» была предложена ему и он намерен ее взять.

    При этом главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сказал, что пока не принял решения о том, кто будет носить в новом сезоне майку с 10-м номером, который остается свободным после ухода в «Реал» Эдена Азара.

    По информации СМИ, лондонцы предлагают Хадсону-Одои пятилетний контракт. Нынешнее соглашение 18-летнего игрока истекает через год.

    Источник: Evening Standard

    Английская бесплатная ежедневная газета, публикуемая с понедельника по пятницу. Основная вечерняя газета в Лондоне и его окрестностях. Была основана в 1827 году.

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