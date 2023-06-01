Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

10 самых провальных трансферов евросезона от Goal

1 июня 2023, 12:47
1

Европейский сезон почти завершен. По этому поводу футбольный портал Goal составит список самых провальных трансферов, случившихся за последний год. Основной критерий – неоправданные ожидания, несоответствие качества цене.

1. Поль Погба (из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус», бесплатно).

Последние месяцы в «МЮ» Поль мучился, в открытую просил об уходе. Это, конечно, не нравилось болельщикам, и никаких шансов на летнее продление Погба не было. Его по старой памяти подписал «Юве», но, вероятно, пожалел. Сезон испорчен травмами, француз провел всего десять матчей. Да и в целом последние годы для Погба – это спад: если в 2019 году стоил 100 миллионов евро, то сейчас – всего 20.

2. Ришарлисон (из «Эвертона» в «Тоттенхэм», 58 миллионов евро).

Летом «Тотт» хотел удобрить связку Гарри КейнХын-Мин Сон еще кем-то и нашел вариант в «Эвертоне». Ришарлисон в Ливерпуле выглядел неплохо, забивал, и шаг выше выглядел логичным. В лондонских хитросплетениях бразилец проявил себя куда хуже: 27 матчей в сезоне АПЛ и один гол. Правда, серый сезон не помешал игроку попасть на ЧМ-2022, где он даже забивал. Сейчас идет речь об уходе Ришарлисона куда-нибудь пониже. Например, новичку «Лутону» такие ребята точно нужны.

3. Марк Кукурелья (из «Брайтона» в Челси», 65 миллионов).

В этот список можно бахнуть многих из «Челси», но выше всех – Кукурелья. Кантерано «Барселоны» не впечатлил в минувшем сезоне на своем левом фланге. Почти уверены, что летом хозяева «Стэмфорд Бридж» подпишут нового яркого левого латераля. Те люди, которые есть сейчас (Куку, Бен Чилвелл, Льюис Холл), – это как раз на 12-е место, но не выше. Так что Марку либо прибавлять, чтобы выиграть будущую конкуренцию, либо куда-то уходить.

4. Серджино Дест (из «Барселоны» в «Милан», аренда).

На «Камп Ноу» наверняка радовались, что удалось куда-то отдать Деста – он едва ли игрок уровня «Барсы». Оказалось, и «Милан» для него чересчур хорош. Восемь матчей в сезоне Серии А. Уровень Деста показывает то, что Стефано Пиоли при здоровом американце приходилось двигать на правый фланг обороны центральных. Теперь «Барселоне» нужно вновь думать, куда девать 22-летнего спортсмена. У него еще два года контракта.

5. Калвин Филлипс (из «Лидса» в «Манчестер Сити», 49 миллионов).

«Лидс» летом, наверное, был рад выручить за основного полузащитника почти 50 миллионов. Грустно-забавно, что они не помогли команде не вылететь. Сам игрок на «Этихаде» тоже не заблистал. Зато может вписать в свою биографию требл.

6. Джесси Лингард (из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест», бесплатно).

«Форест» летом был, пожалуй, самым агрессивным клубом на рынке. Новичок АПЛ брал, казалось, все что мог себе позволить. Есть бесплатный Лингард с хорошей историей в «МЮ» – берем, конечно! Только игрок взаимностью не ответил – ноль результативных действий. При этом прописка «Ноттингема» в АПЛ сохранена, сезон клуба признан успешным.

7. Михаил Мудрик (из «Шахтера» в «Челси», 70 миллионов).

Самое веселое, что фанаты «Арсенала» проклинали украинца, когда он предпочел «Челси». Сейчас на «Эмирейтс» торжествуют, наблюдая за нолем голов Михаила в АПЛ и его выходками вне поля.

8. Садио Мане (из «Ливерпуля» в «Баварию», 32 миллиона евро).

К сожалению, главный перфоманс сенегальца в минувшем сезоне был не на поле, а в раздевалке – мордобой с Лероем Сане. «Бавария» рассчитывает летом продать Садио, но он уходить не планирует. Посмотрим, к чему придут.

9. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», 95 миллионов).

Дебютный сезон главного тренера Эрика тен Хага в «МЮ» получился выше ожиданий, однако придраться к трансферной работе можно. Нидерландец тянул за собой из «Аякса» все что возможно, одним из таких лотов оказался Антони. За него выплатили рекордную для всего этого списка сумму. В итоге 25 матчей в сезоне АПЛ, 4 гола, 2 ассиста. Не все так безнадежно. Есть основания верить, что в новом сезоне и далее бразилец будет прибавлять.

10. Каллум Хадсон-Одои (из «Челси» в «Байер», аренда).

К трансферной политике «Байера» могут быть вопросы (привет Андрею Луневу и его агенту Антону Смирнову), но аренда полузащитника «Челси» выглядела неплохо. Он загрустил на «Стэмфорде», в таких случаях кардинальная смена обстановки нередко идет на пользу. Каллум проявить себя у Хаби Алонсо не сумел. Всего 23 процента матчей в основе, один ассист в Бундеслиге. У Хадсона-Одои остался год контракта. Прогноз «Бомбардира»: «Челси» продаст его летом за 5-10 миллионов.

Впереди лето, новое трансферное окно – новые удачные сделки и новые провальные. Следим.

Фото: www.imago-images.de, Keystone Press Agency, AFLO/Global Look Press

Еще по теме:
«Манчестер Сити» согласовал трансфер полузащитника «Челси» за 40 миллионов
«МЮ» хочет купить защитника, который оценивается в 60 миллионов
Три футболиста близки к уходу из «Манчестер Сити»
Источник: Goal
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Тоттенхэм Челси Милан Манчестер Сити Ноттингем Форест Челси Бавария Манчестер Юнайтед Байер Погба Поль Лингард Джесси Мане Садио Филлипс Калвин Ришарлисон Хадсон-Одои Каллум Кукурелья Марк Дест Серджино Антони Мудрик Михаил
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1685638513
ну Антони ещё себя оправдает, а вот как можно было Кукурелью за 65 купить это тупизм и деньги на ветер
Ответить
Главные новости
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
2
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
1
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
5
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
4
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
15
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
11
Все новости
Все новости
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
Вчера, 12:58
Артета оценил игру «Арсенала» в победном матче с «Челси»
Вчера, 09:49
АПЛ. «Арсенал» добился волевой победы над «Челси» (2:1)
6 сентября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» пропустил на 96-й и сыграл вничью с «Эвертоном» Мойеса (2:2)
6 сентября
2
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
6 сентября
39
Тренер «Тоттенхэма» недоволен Мудриком в дебютном матче
6 сентября
1
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
5 сентября
18
АПЛ. «Манчестер Сити» победил команду Лэмпарда (1:0)
5 сентября
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
5 сентября
АПЛ. «Ливерпуль» впервые победил при Ираоле благодаря дублю Исака
4 сентября
Фото«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
4 сентября
9
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
«Тоттенхэм» не включил в заявку на АПЛ лучшего бомбардира прошлого сезона
3 сентября
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
3 сентября
1
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
Фото«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
Фото«Челси» расстался с тремя игроками
3 сентября
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
3 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Фото«Манчестер Сити» отдал двух игроков в аренду
3 сентября
В АПЛ повторили трансферный рекорд
2 сентября
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
2 сентября
1
Грилиш вновь покинул «Манчестер Сити»
2 сентября
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
2 сентября
6
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+