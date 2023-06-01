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    10 самых провальных трансферов евросезона от Goal

    Европейский сезон почти завершен. По этому поводу футбольный портал Goal составит список самых провальных трансферов, случившихся за последний год. Основной критерий – неоправданные ожидания, несоответствие качества цене.

    1. Поль Погба (из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус», бесплатно).

    Последние месяцы в «МЮ» Поль мучился, в открытую просил об уходе. Это, конечно, не нравилось болельщикам, и никаких шансов на летнее продление Погба не было. Его по старой памяти подписал «Юве», но, вероятно, пожалел. Сезон испорчен травмами, француз провел всего десять матчей. Да и в целом последние годы для Погба – это спад: если в 2019 году стоил 100 миллионов евро, то сейчас – всего 20.

    2. Ришарлисон (из «Эвертона» в «Тоттенхэм», 58 миллионов евро).

    Летом «Тотт» хотел удобрить связку Гарри КейнХын-Мин Сон еще кем-то и нашел вариант в «Эвертоне». Ришарлисон в Ливерпуле выглядел неплохо, забивал, и шаг выше выглядел логичным. В лондонских хитросплетениях бразилец проявил себя куда хуже: 27 матчей в сезоне АПЛ и один гол. Правда, серый сезон не помешал игроку попасть на ЧМ-2022, где он даже забивал. Сейчас идет речь об уходе Ришарлисона куда-нибудь пониже. Например, новичку «Лутону» такие ребята точно нужны.

    3. Марк Кукурелья (из «Брайтона» в Челси», 65 миллионов).

    В этот список можно бахнуть многих из «Челси», но выше всех – Кукурелья. Кантерано «Барселоны» не впечатлил в минувшем сезоне на своем левом фланге. Почти уверены, что летом хозяева «Стэмфорд Бридж» подпишут нового яркого левого латераля. Те люди, которые есть сейчас (Куку, Бен Чилвелл, Льюис Холл), – это как раз на 12-е место, но не выше. Так что Марку либо прибавлять, чтобы выиграть будущую конкуренцию, либо куда-то уходить.

    4. Серджино Дест (из «Барселоны» в «Милан», аренда).

    На «Камп Ноу» наверняка радовались, что удалось куда-то отдать Деста – он едва ли игрок уровня «Барсы». Оказалось, и «Милан» для него чересчур хорош. Восемь матчей в сезоне Серии А. Уровень Деста показывает то, что Стефано Пиоли при здоровом американце приходилось двигать на правый фланг обороны центральных. Теперь «Барселоне» нужно вновь думать, куда девать 22-летнего спортсмена. У него еще два года контракта.

    5. Калвин Филлипс (из «Лидса» в «Манчестер Сити», 49 миллионов).

    «Лидс» летом, наверное, был рад выручить за основного полузащитника почти 50 миллионов. Грустно-забавно, что они не помогли команде не вылететь. Сам игрок на «Этихаде» тоже не заблистал. Зато может вписать в свою биографию требл.

    6. Джесси Лингард (из «Манчестер Юнайтед» в «Ноттингем Форест», бесплатно).

    «Форест» летом был, пожалуй, самым агрессивным клубом на рынке. Новичок АПЛ брал, казалось, все что мог себе позволить. Есть бесплатный Лингард с хорошей историей в «МЮ» – берем, конечно! Только игрок взаимностью не ответил – ноль результативных действий. При этом прописка «Ноттингема» в АПЛ сохранена, сезон клуба признан успешным.

    7. Михаил Мудрик (из «Шахтера» в «Челси», 70 миллионов).

    Самое веселое, что фанаты «Арсенала» проклинали украинца, когда он предпочел «Челси». Сейчас на «Эмирейтс» торжествуют, наблюдая за нолем голов Михаила в АПЛ и его выходками вне поля.

    8. Садио Мане (из «Ливерпуля» в «Баварию», 32 миллиона евро).

    К сожалению, главный перфоманс сенегальца в минувшем сезоне был не на поле, а в раздевалке – мордобой с Лероем Сане. «Бавария» рассчитывает летом продать Садио, но он уходить не планирует. Посмотрим, к чему придут.

    9. Антони (из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», 95 миллионов).

    Дебютный сезон главного тренера Эрика тен Хага в «МЮ» получился выше ожиданий, однако придраться к трансферной работе можно. Нидерландец тянул за собой из «Аякса» все что возможно, одним из таких лотов оказался Антони. За него выплатили рекордную для всего этого списка сумму. В итоге 25 матчей в сезоне АПЛ, 4 гола, 2 ассиста. Не все так безнадежно. Есть основания верить, что в новом сезоне и далее бразилец будет прибавлять.

    10. Каллум Хадсон-Одои (из «Челси» в «Байер», аренда).

    К трансферной политике «Байера» могут быть вопросы (привет Андрею Луневу и его агенту Антону Смирнову), но аренда полузащитника «Челси» выглядела неплохо. Он загрустил на «Стэмфорде», в таких случаях кардинальная смена обстановки нередко идет на пользу. Каллум проявить себя у Хаби Алонсо не сумел. Всего 23 процента матчей в основе, один ассист в Бундеслиге. У Хадсона-Одои остался год контракта. Прогноз «Бомбардира»: «Челси» продаст его летом за 5-10 миллионов.

    Впереди лето, новое трансферное окно – новые удачные сделки и новые провальные. Следим.

    Фото: www.imago-images.de, Keystone Press Agency, AFLO/Global Look Press

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    Источник: Goal

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    01.06.2023 12:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17628

      Garrincha58 1 июня, 19:55

      ну Антони ещё себя оправдает, а вот как можно было Кукурелью за 65 купить это тупизм и деньги на ветер

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