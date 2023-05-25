Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мудрика раскритиковали в Англии: он снял на видео мужчину, с которого сползли шорты

    Мудрика раскритиковали в Англии: он снял на видео мужчину, с которого сползли шорты

    Нападающий «Челси» Михаил Мудрик вызывает вопросы не только своей игрой за лондонцев (ноль голов за полгода), но и поведением в социальных сетях.

    На днях украинец выложил видео из тренажерного зала, где занимался пожилой мужчина. Во время выполнения упражнения у него сползли шорты. Мудрик решил поделиться этим с миром.

    Болельщики резко отреагировали на пост футболиста. Они посчитали, что он высмеял старость. Фаны оставляли следующие комментарии.

    Прояви уважение, Мудрик. Этот человек забил столько же голов за «Челси», как и ты.

    Почему Мудрик в общественном спортзале?

    Тодд Боли купил так много игроков, что они не могли поместиться в тренажерке «Челси».

    Пост Мудрика не понравился и владельцу зала. Он сказал в тиктоке: «Ты профессиональный футболист, играешь в «Челси». Черт побери, что с тобой не так?».

    • Мудрик куплен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро (без учета бонусов).
    • В 14 матчах в АПЛ у украинца 2 ассиста.
    • Его контракт рассчитан до 2031 года.

    Фотоколлаж телеграм-канала Ивана Карпова

    Новости по теме
    Пять игроков «Челси» попали в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal 2
    Фанаты «Арсенала» освистали Мудрика и светили лазерной указкой – игрок отреагировал 5
    Лэмпард заявил, что Мудрику еще нужно учиться играть в футбол 5
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12215

      BRO_football 1 час назад

      Челси тупо хотел денежно поддержать Украину. Но не знал как это сделать, чтобы не вызвать скандал. И поэтому решили купить Мудрика. Этим же летом этот неликвид уйдёт в аренду, чтобы отбить хоть какие-то деньги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9096

      vladik12 2 часа назад

      А че вы хотели от него? Что он вам будет забивать? Ну да, ща...) Он вот чем приехал заниматься.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19889

      Cleaner 2 часа назад

      Я не удивлен.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 