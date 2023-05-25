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  • Мудрика раскритиковали в Англии: он снял на видео мужчину, с которого сползли шорты

Мудрика раскритиковали в Англии: он снял на видео мужчину, с которого сползли шорты

25 мая 2023, 13:38
2

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик вызывает вопросы не только своей игрой за лондонцев (ноль голов за полгода), но и поведением в социальных сетях.

На днях украинец выложил видео из тренажерного зала, где занимался пожилой мужчина. Во время выполнения упражнения у него сползли шорты. Мудрик решил поделиться этим с миром.

Болельщики резко отреагировали на пост футболиста. Они посчитали, что он высмеял старость. Фаны оставляли следующие комментарии.

Прояви уважение, Мудрик. Этот человек забил столько же голов за «Челси», как и ты.

Почему Мудрик в общественном спортзале?

Тодд Боли купил так много игроков, что они не могли поместиться в тренажерке «Челси».

Пост Мудрика не понравился и владельцу зала. Он сказал в тиктоке: «Ты профессиональный футболист, играешь в «Челси». Черт побери, что с тобой не так?».

  • Мудрик куплен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро (без учета бонусов).
  • В 14 матчах в АПЛ у украинца 2 ассиста.
  • Его контракт рассчитан до 2031 года.

Фотоколлаж телеграм-канала Ивана Карпова

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Челси Мудрик Михаил
Комментарии (2)
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vladik12
1685014398
А че вы хотели от него? Что он вам будет забивать? Ну да, ща...) Он вот чем приехал заниматься.
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BRO_football
1685016222
Челси тупо хотел денежно поддержать Украину. Но не знал как это сделать, чтобы не вызвать скандал. И поэтому решили купить Мудрика. Этим же летом этот неликвид уйдёт в аренду, чтобы отбить хоть какие-то деньги.
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