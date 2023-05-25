Мудрика раскритиковали в Англии: он снял на видео мужчину, с которого сползли шорты

Нападающий «Челси» Михаил Мудрик вызывает вопросы не только своей игрой за лондонцев (ноль голов за полгода), но и поведением в социальных сетях.

На днях украинец выложил видео из тренажерного зала, где занимался пожилой мужчина. Во время выполнения упражнения у него сползли шорты. Мудрик решил поделиться этим с миром.

Болельщики резко отреагировали на пост футболиста. Они посчитали, что он высмеял старость. Фаны оставляли следующие комментарии.

Прояви уважение, Мудрик. Этот человек забил столько же голов за «Челси», как и ты.

Почему Мудрик в общественном спортзале?

Тодд Боли купил так много игроков, что они не могли поместиться в тренажерке «Челси».

Пост Мудрика не понравился и владельцу зала. Он сказал в тиктоке: «Ты профессиональный футболист, играешь в «Челси». Черт побери, что с тобой не так?».

Мудрик куплен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро (без учета бонусов).

В 14 матчах в АПЛ у украинца 2 ассиста.

Его контракт рассчитан до 2031 года.

Фотоколлаж телеграм-канала Ивана Карпова