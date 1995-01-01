Goal: зарплата Хадсона-Одои увеличилась до 180 фунтов в неделю. Футболист мог перейти в «Баварию»

Вчера «Челси» анонсировал продление контракта с полузащитником Каллумом Хадсоном-Одои.
Стало известно, сколько будет получать 18-летний футболист.
Зарплата Каллума увеличилась до 150 тысяч фунтов в неделю и может составить 180 тысяч при подсчете бонусов.
Самый высокооплачиваемый футболист лондонцев – Канте.
На протяжении прошлого сезона игроком активно интересовалась «Бавария». Немецкий клуб интересовало подписание Хадсона-Одои в качестве свободного агента.
- Хадсон-Одои – воспитанник «Челси».
- За основную команду лондонцев он дебютировал в январе 2018 года.
- В активе 18-летнего вингера 28 матчей, пять голов и пять ассистов.