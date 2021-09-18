Хадсон-Одои может выбрать сборную Ганы вместо Англии

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассматривает вариант со сменой национальной сборной, пишет Daily Mail.

По информации источника, 20-летний футболист может отказаться от выступлений за Англию в пользу Ганы. У него есть гражданство обеих стран.

Фланговый хавбек недоволен тем, что ему дали мало шансов в основной английской сборной, предпочитая вызывать его в молодежку.

Правила ФИФА разрешают Хадсону-Одои играть за Гану, несмотря на три матча за Англию в отборе Евро-2020.