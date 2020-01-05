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  • Хадсон-Одои в 13 матчах в старте на «Стэмфорд Бридж» поучаствовал в 11 голах

Хадсон-Одои в 13 матчах в старте на «Стэмфорд Бридж» поучаствовал в 11 голах

5 января 2020, 17:43

В эти минуты проходит матч 1/32 финала Кубка Англии между «Челси» и «Ноттингем Форест». Счет на шестой минуте открыл полузащитник лондонцев Каллум Хадсон-Одои.

Это его 13-й матч в стартовом составе на «Стэмфорд Бридж». В этих встречах хавбек поучаствовал в 11 голах (пять забил и отдал шесть результативных пасов).

  • В прошлом розыгрыше Кубка Англии «Челси» проходил «Ноттингем Форест».
  • Лондонцы в АПЛ идут четвертыми.
  • «Ноттингем Форест» в Чемпионшипе занимает тоже четвертое место.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Челси Ноттингем Форест Хадсон-Одои Каллум
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