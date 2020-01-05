Хадсон-Одои в 13 матчах в старте на «Стэмфорд Бридж» поучаствовал в 11 голах

В эти минуты проходит матч 1/32 финала Кубка Англии между «Челси» и «Ноттингем Форест». Счет на шестой минуте открыл полузащитник лондонцев Каллум Хадсон-Одои.

Это его 13-й матч в стартовом составе на «Стэмфорд Бридж». В этих встречах хавбек поучаствовал в 11 голах (пять забил и отдал шесть результативных пасов).