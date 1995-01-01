Хадсон-Одои – о «Челси»: «Я здесь всю жизнь, поэтому пока не планирую что-то менять»

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои объяснил, почему согласился продлить контракт с лондонским клубом.

«Челси» так много сделал для меня, и я благодарен за это. Я и мои родители считаем, что это правильный клуб для меня.

Я здесь всю жизнь, поэтому пока не планирую что-то менять. Я и мои близкие счастливы там, где мы есть», – заявил футболист.