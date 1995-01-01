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    Хадсон-Одои – о «Челси»: «Я здесь всю жизнь, поэтому пока не планирую что-то менять»

    Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои объяснил, почему согласился продлить контракт с лондонским клубом.

    «Челси» так много сделал для меня, и я благодарен за это. Я и мои родители считаем, что это правильный клуб для меня.

    Я здесь всю жизнь, поэтому пока не планирую что-то менять. Я и мои близкие счастливы там, где мы есть», – заявил футболист.

    • В сентябре 18-летний англичанин заключил с «Челси» пятилетний контракт.
    • По его условиям футболист получит 120 тысяч фунтов в неделю.

    Источник: BBC

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2324

      InterMilLano1908 31 минуту назад

      Ну мышь какая, как контракт жали так сразу любовь у него, а как в Баварию ехать так нах челси не нужен...Нигер одним словом

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