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    Канте – Хадсону-Одои после победы на клубном ЧМ: «Я выиграл все благодаря тебе!»

    Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте перебросился несколькими фразами с партнером Каллумом Хадсоном-Одои после финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Лондонцы победили в дополнительное время.

    «Я выиграл все благодаря тебе! Ты сделал отличный голевой пас, который вывел нас вперед», – сказал Канте.

    • «Челси» впервые взял клубный ЧМ.
    • У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
    • Канте ранее выигрывал ЧМ, ЛЧ, ЛЕ, АПЛ.

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    Источник: твиттер Absolute Chelsea

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    Сегодня, 13:06
    Комментарии1
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      Рейтинг: +385

      Demgel 12 секунд назад

      Канте осталось Евро взять и все, перчатка будет собрана)

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