Канте – Хадсону-Одои после победы на клубном ЧМ: «Я выиграл все благодаря тебе!»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте перебросился несколькими фразами с партнером Каллумом Хадсоном-Одои после финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Лондонцы победили в дополнительное время.

«Я выиграл все благодаря тебе! Ты сделал отличный голевой пас, который вывел нас вперед», – сказал Канте.

«Челси» впервые взял клубный ЧМ.

У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

Канте ранее выигрывал ЧМ, ЛЧ, ЛЕ, АПЛ.

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